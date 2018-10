Una Semana Santa de casi 11 millones

Encuestas realizadas antes y después de la Semana Santa, y un pormenorizado análisis de los datos, han dado como resultado que la Semana de Pasión en Almería genera un impacto indirecto de casi 11 millones de euros en la ciudad. Siendo rigurosos con el estudio, el impacto directo que se genera es de 8,3 millones de euros de los que el 59% proceden de forma directa de los turistas mientras el 29% del gasto lo generan los propios almerienses.

Este informe elaborado por el Colegio de Economistas y la Universidad de Almería para el Ayuntamiento de la capital, refleja que los desfiles procesionales, a pesar de que se hacen un hueco en la agenda de los turistas que llegan a la capital, aún no es un reclamo turístico como tal. Así se recoge que solo el 25,9 % de los turistas que eligen Almería lo hacen por ello, pero aún un 40,3 % no la conocía y un 33,8 %, aunque la conocía, no la consideraba como motivación para la realización del viaje.

Eso sí, los residentes en Almería participan en un 60% de alguna manera viendo esta Semana Santa, y para los excursionistas, es decir, los visitantes de otros puntos de la provincia o de la geografía española que acuden a la ciudad pero que no pernoctan aquí, sí que es motivación para venir en un 30% de los encuestados.

El perfil de turista que viene a la capital almeriense, según ha explicado el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, es “joven, procedente del resto España, que ha llegado a Almería por carretera y que viene a menudo a visitar la ciudad. Viaja en pareja o en familia, buscando descanso, se hospeda en hoteles o con familiares y amigos y se queda durante una semana. Va a ver las procesiones y valora positivamente estancia por la calidad-precio del destino, la oferta gastronómica y el buen trato”.

Ha explicado uno de los redactores del plan, David Uclés, que ha aparecido una figura que no saben muy bien cómo denominar y que se corresponde con hijos de almerienses que emigraron o almerienses que viven o estudian fuera, que regresan a Almería en Semana Santa y que es un turista muy habitual.

Lo cierto es que el 80% de los turistas son del resto de España y el destino cuenta con una fidelidad muy alta ya que el 38% ha venido en Semana Santa durante los últimos 10 años. Quizá repiten por su valoración de la estancia que en un 62,2% están muy satisfechos y en un 30,2% están bastante satisfechos. Lo que más valoran es la relación calidad-precio con un 4,68 sobre 5; la oferta gastronómica con un 4,65; y el buen trato con un 4,5. Lo más curioso es que la oferta comercial es de lo peor valorado con un 2,81 sobre cinco.

Para los almerienses la Semana Santa es buena o muy buena por encima del 60% de los encuestados, y el 82% dice que es un evento importante, de hecho, el 10% está implicado de alguna forma en su desarrollo.

Creen que no le sobra nada a la Semana de Pasión y creen que le falta promoción, así como una mejora en la accesibilidad, aparcamiento y transportes. Lo que más valoran es la oferta gastronómica, el patrimonio natural, el buen trato y la relación calidad precio, todas ellas por encima de los cuatro puntos. Suspende el tráfico y los transportes.

Gasto medio

Uno de los puntos fundamentales del estudio es conocer exactamente la repercusión económica que tiene la Semana Santa. Ahí tiene mucho que decir el gasto medio diario. Así, los almerienses gastan 33,9 euros al día durante esos días como añadido a su gasto habitual y lo invierten en un 63,5% en comida/bebida.

Los turistas realizan un gasto medio diario de 63,9 euros de los que el 38,5% corresponde a comidas y bebidas, y el 27,5% a gastos de alojamiento. Para los excursionistas el gasto es de 43,6 euros de los que el 45,6% es en restauración y el 12% en compras en general.

El estudio recoge muchísimos más detalles sobre la Semana Santa almeriense y será uno de los elementos que se incluya en la petición de la Declaración de Interés Turístico Nacional. Dice el alcalde que “a nadie le cabe duda que su celebración es objetivamente buena para la ciudad y que tenemos mucha suerte de que cada año haya una Semana Santa de tanto nivel y proyección”.

Para la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Encarni Molina, este estudio demuestra “lo que aporta la Semana Santa a nuestra ciudad y sirve para darnos cuenta de si se corresponde el esfuerzo con las ayudas recibidas. Estos resultados impulsan a los cofrades a seguir trabajando, para seguir creciendo y hacer una de las mejores de Andalucía”.