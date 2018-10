Fran Fernández no cree que el Almería haya descarrilado por perder en Córdoba, pero sí espera una reacción para hacer frente a un rival poderoso como Las Palmas. que este sábado visita el Mediterráneo obligado a marcar y a ganar, lo mismo que los rojiblancos. El míster sigue pendiente de Juan Ibiza, que todavía no se ha recuperado de la contusión muscular sufrida en El Arcángel, y le da vueltas para dar con el recambio de José Corpas en la banda derecha.

Si hay un futbolista que sobresale por encima del resto en Las Palmas, y posiblemente en Segunda, es Rubén Castro. Con seis dianas, el ex del Real Betis es uno de los mayores peligros del conjunto amarillo, pero no el único, según Fran: “Si focalizamos todo en Rubén Castro, dejaremos solo a Sergio Araújo. Es un equipo con tantas individualidades que no merece la pena centrarse en un único jugador. Veremos cómo afrontamos a nivel defensivo la situación”.

Batalla mental

El Almería no se siente inferior a Las Palmas, si bien es consciente de que no puede caer en la trampa que plantear Manolo Jiménez. Habrá momentos para sufrir defendiendo y otros para disfrutar atacando, y es ahí donde se abren las posibilidades para sumar ante un adversario de prestigio: “Vamos a hacer nuestro partido, a jugar nuestras bazas, porque el Almería tiene posibilidades, y Las Palmas también tiene que preocuparse de nosotros. Si solo pensamos en el rival, no vamos a hacer nada”.

El mensaje

Jugadores como Aguza, Narváez y Chema, que no habían sido titulares en las últimas jornadas, pueden volver al once, lo mismo que Trujillo y Owona. En este apartado, Fran quiso dejar muy clara la situación: “El puesto hay que ganárselo en los entrenamientos y eso es innegociable. Está muy bien salir a rueda de prensa y decir que estás trabajando fenomenal, pero eso se demuestra en el día a día y en los partidos”. Además, ve al equipo convencido de sus opciones: “No hemos perdido las señas de identidad. Sabemos el camino correcto y trabajamos en ello. La idea de juego está ahí”.

Posesión

No es una prioridad para el técnico almeriense mandar en porcentaje de posesión, y es que en el campo deciden los goles y en la clasificación, los puntos. “En Córdoba fuimos superiores en posesión y no generamos ocasiones. Creo que el Málaga es que menos tiene la pelota y va primero. Para mí no es tan importante tener el balón y sí qué hacer cuando te toque”, argumentó. Fran también espera la respuesta de la afición, y es que “nos dolió perder en Córdoba por los nuestros”.