El Gobierno central no está dispuesto a resolver el problema de las inundaciones, según IU

Izquierda Unida Andújar asegura que el Gobierno central no tiene intención de actuar en la presa de Marmolejo a la que considera principal causante de las inundaciones que se producen en el municipio por lo que, en su opinión, no está dispuesto a resolver este problema. Así lo ha puesto de manifiesto el coordinador de Medio Ambiente de Izquierda Unida, José Manuel Marín, que se ha hecho eco de las declaraciones realizadas recientemente por la subdelegada del Gobierno de la nación en Jaén, Catalina Madueño, en una de sus últimas visitas a la ciudad, en las que aseguraba que la solución para evitar las riadas no pasa por la eliminación de la presa de Marmolejo. En este contexto, Marín ha apuntado que el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, (Cedex) es, a su juicio, “un estudio pagado por la empresa Endesa, y por tanto, se ha hecho a gusto de dicha eléctrica que le interesa que la presa no se elimine”.

De igual manera, el coordinador de Medio Ambiente de Izquierda Unida en Andújar ha asegurado que las soluciones que se recogen en el informe elaborado por el Cedex pretenden, como ha explicado, justificar el no derribo del embalse. No obstante, desde la coalición de izquierdas, y ante la imposibilidad de intervenir en la presa, consideran que una de las medidas que se puede tomar para solucionar este problema pasa por dragar el río Guadalquivir desde la presa de Marmolejo hasta la pedanía de La Ropera con el fin, como ha especificado, “de conseguir un perfil de equilibrio que tenía con anterioridad el río Guadalquivir a su paso por Andújar”.

José Manuel Marín ha comentado que en el propio contenido del estudio se puede comprobar los fallos que, en su opinión, existen entre ellos ha destacado el desconocimiento sobre la calidad del agua que pasa por la ciudad con altos valores de turbidez debido a la gran cantidad de barro y lodo. “Técnicamente es imposible modernizar una cuenca hidrográfica sin conocer antes la calidad del agua que pasa por ella”, ha concretado.

Marín ha apuntado que si se logra dragar el río Guadalquivir desde la presa de Marmolejo hasta el poblado de La Ropera se extraerían unos 6 millones de metros cúbicos de barro. Estos sedimentos del río se podrían amontonar en un terreno al oeste de La Ropera, -donde se encuentran las choperas- con una extensión de 150 hectáreas.

Por último, el responsable político ha mostrado su preocupación por el mal estado en el que se encuentra el arroyo Mestanza lleno de maleza y barro, que necesita, en sus palabras, una actuación urgente e inmediata.