Rompiendo la barrera del sonido

* Escucha la entrevista en 'La Ventana de Andújar':

El último domingo del mes de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Sordera. Representantes de todas las asociaciones de España se concentraron en el centro de Madrid para reivindicar la eliminación de las barreras comunicativas y exigir a la administración pública la contratación de más intérpretes, figura que representa el pilar fundamental en la comunicación del colectivo sordo.

En Andújar y comarca hay muchas personas que sufren este problema auditivo y se encuentran a diario con barreras que no logran superar sin la ayuda de las administraciones. Hay especialmente un gran número de niños sordos en edad escolar, la mayoría de etnia gitana, a los que no se les ofrece el servicio de intérprete de lengua de signos en los centros escolares.

La Asociación de Personas de la Comarca de Andújar (ASOCOAN) ejerce un papel muy importante en este sentido, ofreciendo cursos específicos para ellos donde se enseña la comprensión del castellano escrito y la lengua de signos, además de ayudarles con las materias del colegio. De ello se ocupa de forma voluntaria y altruistamente el propio presidente de la asociación, Diego Cortés, que atendió a nuestros micrófonos de Diez Televisión Andújar y de SER Andújar en una entrevista que entrañó verdaderas dificultades comunicativas y técnicas, pese a la ayuda de la intérprete María José Castro, sin la que habría sido imposible realizarla.

Nerea Garciolo

Diego cuenta que las necesidades básicas de la asociación no están cubiertas. Cuentan con el local cedido por el Ayuntamiento de Andújar y la ayuda de algunas subvenciones de las administraciones públicas, pero escasas. De esas gestiones se ocupa precisamente la trabajadora social, Beatriz Ortega.

Hubo una época, dice el presidente, en las que todas las subvenciones que salían, se les aprobaban y conseguían cubrir todas las necesidades, pero la actualidad es bien diferente. Por este motivo, desde la asociación hacen un llamamiento a las administraciones públicas, especialmente al Ayuntamiento, para reivindicar la existencia de la figura del intérprete. Solicitan una reunión con el Ayuntamiento para intentar subsanar esta deficiencia, ya que la comunidad de personas sordas lo exigen. Diego dice que los usuarios se muestran agobiados, se sienten mal, “parece como que yo no lucho por ellos”. Si bien entiende que es difícil conseguir esa ayuda por parte de la administración, “pero es verdad que las personas de Andújar sordas lo piden; lo piden porque realmente hay casos que, si te contara, podríamos escribir un libro de situaciones que no deberían suceder.”

De esta entrevista aprendimos mucho: por ejemplo que no son sordo-mudos, sino sordos. Las personas con el canal auditivo dañado, no tienen problemas en el fonador, si bien no hablan porque no han aprendido a hacerlo, ya que para ello es necesario escuchar.

Además, el mal llamado lenguaje de signos, es lengua, ya que está dentro del marco europeo de las lenguas; “se enseña como el inglés y el francés.” Dice el presidente que es una lengua difícil de aprender pero que una vez que empiezas, te engancha y te enamora.

Para hablar con una persona sorda hay que mirar a la cara ya que el canal primordial es el visual. También es verdad que sin la lengua de signos, la comunicación es muy limitada.