Carlos Amigo pregonará la Semana Santa de Cuenca de 2019

El cardenal Carlos Amigo será el pregonero de la Semana Santa de Cuenca 2019. Así lo ha aprobado la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías, tras la propuesta de seis hermandades. Amigo se convierte así en el noveno religioso en pregonar la Semana de Pasión conquense, el próximo 12 de abril en la iglesia de San Miguel.

Según la Junta de Cofradías, el cardenal ha mostrado su ilusión por esta designación, y ha asegurado que va a intentar abarcar “todos los aspectos que hacen única a la Pasión conquense y transmitir la emoción que se vive en la calle”.

El cardenal Amigo ha explicado que “he estado en Cuenca en varias ocasiones: de visita, impartiendo conferencias, en algunos actos e incluso he asistido recientemente a la Exaltación de una hermandad. Cuenca no es para mi distante, ni tampoco su Semana Santa.