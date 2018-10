Ayuntamiento y Educación buscan una fórmula para la reforma de cuatro colegios

Se trata de cuatro proyectos de reforma integral de los colegios Gonzalo de Berceo, Giner de los Ríos, Miguel de Cervantes y Ortega y Gasset, pendientes de intervención para mejorar sus instalaciones, en algunos casos con más de 40 años, y muy deterioradas.

Según ha anunciado el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, el asunto ya “está encauzado con la consejería de Educación regional” con quien se “busca fórmulas” para realizar esta actuación. De hecho, los cuatro proyectos de reforma integral se ejecutarán a través de la consejería, aunque “está por determinar si las obras las hará la Comunidad o el Ayuntamiento”.

Recordemos que el gobierno leganense quería que estas obras se incluyeran dentro de las actuaciones del Programa de Inversiones Regionales, PIR, sin embargo desde la Comunidad se argumentaba que esta actuación no entraba dentro de las competencias municipales y no la autorizó . Llorente amenazó, incluso, con encabezar movilizaciones ciudadanas y tuvo varias reuniones con las AMPAS para comunicarles la situación. Finalmente el acuerdo es posible, aunque será con Educación y no a través del PIR.

Noticias relacionadas Masiva manifestación para pedir obras en los colegios