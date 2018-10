Basti: "Sólo tengo palabras de agradecimiento para las dos aficiones"

El Málaga- Albacete de mañana es el partido más especial para el que fuera jugador de ambos equipos y en la actualidad miembro de la Fundación del Málaga Sebastián Fernández Reyes Basti.

“Es muy especial, son dos ciudades y dos equipos en los que me he sentido futbolista. Sólo tengo palabras de agradecimiento para las dos aficiones”, recalca Basti, idolatrado por la parroquia blanquiazul por sus goles y carisma en su etapa como jugador. “Siempre he sido, entre comillas, su niño bonito. Siempre han estado conmigo y he ido creciendo con la afición malaguista”.

“Albacete es muy acogedor, allí me he sentido muy querido y me pusieron una peña con el nombre de ‘Súper Basti’”, destaca.

“Sería un sueño el ver al Málaga en Primera División junto al Albacete. Para mí sería muy bonito ver a mis dos equipos en Primera”, finaliza el icónico exfutbolista paleño.