Muñiz: "Hasta dentro de seis meses no le daré importancia a la clasificación"

Juan Ramón Muñiz no se sale del guión ni lo más mínimo. El técnico conoce la ruta del ascenso y sigue sin darle importancia a la clasificación a estas alturas de la liga. El técnico valoró sólo los puntos que hay en juego el viernes contra el Albacete. "Le doy importancia a los puntos y no a la clasificación. Viene un rival que no había perdido ningún partido hasta el fin de semana pasado. Cuando haces eso quiere decir que estás a buen nivel, en un buen momento. Tiene buen juego y finalización. Viene un rival de la categoría, que te va a poner las cosas difíciles. Hay tres puntos en juego importantes, son tres puntos que ya no vuelven, tenemos que afrontarlo con la misma ilusión, optimismo, trabajo, ambición... La clasificación la dejo al margen, estamos en la jornada 9, no tiene ninguna trascendencia el puesto. Dentro de 6-7 meses le daré importancia, ahora es ir colocándonos, esto es como la Vuelta a España".

El técnico también habló de la marcha de Dely Valdés del Atlético Malagueño. "Siempre te da pena que le pase esto a un compañero de profesión. Muchas veces, el trabajo que se realiza no se refleja. Y en este caso me da más pena porque es amigo y ha trabajado muchos años conmigo. Sé de la fidelidad que tiene con el club. Me entristece porque me parece una gran persona y un gran entrenador. Cuando tirábamos del equipo filial venía preparado para competir. Han subido cinco jugadores y no solo no bajan el nivel sino que se consagran. El objetivo del filial es que los jugadores den buen nivel cuando suben al primer equipo. Y ese objetivo está cubierto. Con Dely tuvimos colaboración desde el primer día. Esta semana han entrenado con nosotros Chica y David Ramos. Para mí, personalmente, es una pena que Dely no esté en el filial".

El Málaga-Albacete se celebrará el viernes en La Rosaleda a las 16h. Desde media hora antes lo podrán seguir en la Cadena SER en el 102.4fm, sermalaga.es y app.

