Piniella: "La Uca tiene que salir de la Uca"

Francisco Piniella encabeza una de las candidaturas que optan a suceder a Eduardo González Mazo como rector de la Universidad de Cádiz, junto a la anunciada de Casimiro Mantell y la posible de Miguel Ángel Pendón.

"Somos un grupo de profesores de personal y servicio y estamos intentando presentar una candidatura frente a las dos previstas que surgen del equipo oficial, surge desde abajo y con un programa participativo" así explica el catedrático de Ciencias y Técnicas de Navegación de la Facultad de Náuticas, Francisco Piniella, el porqué de su candidatura que cuenta con una web " ucailusiona.org que ya ha superado las tres mil visitas"señala el profesor "queremos hacer un programa que surga desde debajo de la participación, que no sea el que al candidato se le ocurra" "recuperar la ilusión es el lema de esta candidatura que el propio candidato define " como de cambio"

"Hay que abrirse mucho más, hay que dejar de ser elitista, la Universidad tiene que evolucionar, no ser solo transmisora del conocimiento, ante un futuro lleno de cambios, y en un escenario muy competitivo"

Sobre el papel de la Universidad en el contexto de la Provincia el candidato señala "Tiene que ser algo mas que una institución de enseñanza, un papel fundamental en el desarrollo economico en fomentar el emprendiemito y nexo con la empresa," sobre el acuerdo entre la Uca y el Ayuntamiento de Cádiz de permuta de inmuebles "me hubiera gustado que ese tipo de decisiones fueran mucho mas participativas y que la comunidad universitaria no se hubiera enterado por la prensa aunque valora positivamente la línea de continuidad de edificios del Campus de Cádiz ciudad del que destaca su "gran problema de movilidad, un estudiante que no vive en Cádiz requiere movilidad".

Piniella dice que el antiguo edifico de Ingeniería en Cádiz "podria albergar una Universidad abierta para mayores y con la colaboración de profesores jubilados, para que la ciudadanía viera a la Uca mucho mas cercana que ahora" señalando que "el Aula de Mayores ha sido un éxito.

Reconoce los problemas de financiación de la Uca y crticica la falta de un plan plurianual por parte de la Junta de Andalucía.

Su equipo lo define como " los diveros campus tienen que jugar un papel fundamental, con compañeros que han tenido o tienen responsabilidades de gestión en diversas escuelas y facultades con fuerte presencia de caracter paritario".