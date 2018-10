Natxo: "No es fácil ganar con esta contundencia y no viene mal"

Natxo González, entrenador del RC Deportivo, ha reconocido este viernes después de golear (4-0) al Elche que "no es fácil ganar con la contundencia" que lo hizo su equipo en la novena jornada de LaLiga 1/2/3.

"No es fácil ganar con esta contundencia y de vez en cuando no viene mal", indicó el técnico blanquiazul, quien rescató el "trabajo colectivo" aunque no pudo evitar el nombre de Carlos Fernández, autor de tres goles y que "ha estado muy bien en la definición".

El preparador vitoriano señaló que en Riazor "los partidos se le tienen que hacer muy largos al rival" y restó importancia al hecho de acostarse en puestos de ascenso directo.

"No está mal, pero es una anécdota. Hoy era un partido ¡importante. Después de perder en Alcorcón, hemos sumado 10 de 12 y me quedo con la respuesta que ha dado el equipo. Más que estar en ascenso directo me interesa eso. El equipo está creciendo", sostuvo.