Un faro en Cantabria, un Hotel agro-chic en Navarra y un perro turista

Aprovechando el día festivo que hace que el fin de semana sea más largo y con el buen tiempo que auguran las previsiones, el primer programa de SER Viajeros Euskadi os invita a un recorrido por el Cantábrico y el interior de Navarra.

El Faro del Caballo, Santoña

El Faro del Caballo, el plan escogido para el primer programa de SER Viajeros Euskadi, se define como un lugar mágico rodeado de mar y montaña que no deja indiferente a nadie. La ruta hasta el Faro comienza en el paseo marítimo de Santoña y desde allí hay unos 5 kilómetros de recorrido, un trayecto que se calcula se puede realizar en aproximadamente 3 horas.

Una de las cosas más característica de este enclave son los 700 escalones que hace falta descender para llegar hasta el Faro donde, en caso de tener un día claro y con el agua en calma, es posible darse un baño.

Las aguas cristalinas, de color turquesa, permiten practicar el buceo y otras actividades acuáticas para las que, sin embargo, se pide extremar las precauciones. Cada año se producen en el lugar numerosas intervenciones por parte de los Servicios de Emergencias dadas las imprudencias que se cometen, sobre todo, por la gente joven.

Consejos viajeros y datos prácticos

ü El aparcamiento más cercano al Faro del Caballo está junto al Fuerte San Martín.

ü Imprescindible llevar calzado y ropa cómoda, y de manda larga, debido a las complicaciones que puede presentar el terreno.

ü La ruta al Faro del Caballo no está iluminada a través del monte Buciero, por lo que se aconseja realizarla con suficiente luz natural.

ü No hay ningún puesto de socorro, por lo que debes llevar lo básico por si acaso. Para accidentes graves debes llamar al 112.

ü Tu mascota puede acompañarte, pero recuerda que la ruta es larga, el camino puede ser algo incómodo para ella y hay casi 700 escalones.

ü No olvides tu cámara, las vistas son increíbles.

Hotel Heredad Beragu

En la cima de Gallipienzo, un municipio navarro de apenas 100 habitantes, se levanta el Hotel Heredad Beragu la propuesta de SER Viajeros Euskadi para este puente. Se trata de un establecimiento conformado por cuatro casas antiguas que se han recuperado y conforman ahora este espacio que garantiza una experiencia única.

Interior de una habitación del Hotel Heredad Beragu en Gallipienzo, Navarra. / Iker Ibañez

El Hotel se integra a la perfección con la naturaleza que le rodea; el parque natural de Kaparreta y el río Aragón se pueden observar desde ocho de las nueve habitaciones que conforman el establecimiento.

Heredad Beragu apuesta por ser un espacio sostenible logrando, a través de las placas solares que dispone, generar el 100% del agua caliente que consumen sus huéspedes así como reducir en un 60% las emisiones de CO2.

El exterior del Hotel Heredad Beragu en Galiipienzo / Iker Ibañez

Si buscas desconectar, respirar aire puro y vivir de la forma más real posible la sensación de volar, el Hotel Heredad Beragu merece una visita.

Consejos viajeros y datos prácticos

ü Hotel agro-chic, ecológico y sostenible que ofrece todas las comodidades y servicios de los mejores hoteles urbanos.

ü El Hotel se sitúa a dos horas y media de Bilbao, a dos horas de Donostia y Gasteiz, y a una hora de Pamplona.

ü Podéis conocer el espacio a través de la página web del Hotel y de las redes sociales.

Pipper, el primer perro turista de viaje por España / Pipper on tour

Además del plan para algún día del puente y la propuesta hotelera de la semana, para este primer programa hemos incorporado al equipo a Pablo y a su perro Pipper, ¿saben quién es? Así se presenta él:

"Me llamo Pipper y soy un Parson Russell Terrier. Nací en mayo de 2016 en Borda Txiki, al pie del monte Adarra, a dos pasos de San Sebastián, y vivo a caballo entre La Bella Easo y Madrid. Me encanta estar con mi madre Kika y jugar con las ovejas y las gallinas de mi casa norteña, pero lo que más me gusta es irme con mi humano de excursión para descubrir nuevos sitios dog friendly”.

Esta semana Pablo y Pipper han descubierto la ciudad de Valladolid donde nos recomiendan viajar a la provincia, en concreto, a Medina del Campo o al Castillo de los Comuneros que se sitúa en Torrelobatón, a ambos sitios podemos viajar con nuestra mascota.

