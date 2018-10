San Vicente Mártir, a domingo

Llevar a domingo la festividad de San Vicente Mártir proporciona algunas ventajas. La primera, que el calendario dispone de un festivo más que puede usarse en fallas para, por ejemplo, conciliar la vida familiar. Los niños no tienen cole esos días. Además, los falleros no han de pedir permisos especiales y los que no les gusta las fallas pueden plantearse seriamente huir de la ciudad al disponer de varios días más. Hay más ventajas. Desde el punto de vista económico la semana laboral no queda interrumpida por una festividad solo de cruces para dentro. Y en contra de lo que sostienen algunos, la fiesta de San Vicente también saldría beneficiada. Al ser un domingo podrían participar en los actos en honor al santo, los de Valencia, y los de fuera. Animo al arzobispado a considerar seriamente este cambio en el calendario.

Seguir leyendo