Mara Torres regresa a la Ser con El Faro

Mara Torres ha estado en los micrófonos de Hoy por Hoy Comunitat Valenciana para hablarnos de El Faro, el espacio nocturno que en el que regresa a la Ser desde que en 2006 acabara su andadura en Hablar por Hablar, para iniciar una nueva etapa en la televisión y la literatura.

De domingo a jueves, de 1:30 a 4 de la madrugada, Mara Torres protagoniza una de las grandes novedades de la actual temporada radiofónica en la Ser. Para Mara, “volver a esta casa es sorprendente, no solo porque siempre la he considerado mía, sino porque me he reencontrado con muchos compañeros de entonces y con los que aprendí muchas cosas.”

Volver a la noche no es casualidad, sino una petición expresa de la periodista: “Cuando me llamaron para ofrecerme volver, yo pedí que fuera por la noche, es un terreno por explorar. Han cambiado muchas cosas estos años, por ejemplo, el concepto de intimidad. Antes llamar a la radio para hacer una confidencia era algo único, ahora hay más canales para conseguir ese espacio. Pero la radio sigue siendo la herramienta que la gente tiene encendida por la noche, tanto para irse a dormir como para mantenerse despierta. Tener la oportunidad de reinventar la noche me parecía muy motivador.”

Han pasado más de doce años desde que Mara dijera adiós en Hablar por Hablar. Ahora vuelve a coincidir en una franja horaria similar, pero con un concepto diferente y renovado: “El Faro es un programa distinto a Hablar por Hablar, y de hecho es diferente a todo lo que se ha hecho en la radio. Cada día dedicamos el programa a un tema distinto, aparentemente cotidiano, como la cama, la mesa, la foto, y sacamos todas las perspectivas posibles.”

Evidentemente, la tecnología y los canales de comunicación con los oyentes han cambiado durante estos años, lo que posibilita otros tipos de interacción con ellos: “Además de las llamadas en directo, estamos teniendo mucho éxito con las notas de audio en la que los oyentes nos dejan sus reflexiones.”

Una de las secciones del programa es “El gatopardo”. Mara tendrá cada noche un invitado al programa. Algunos serán reconocidos personajes del mundo de la cultura, del periodismo, de la ciencia… y otros anónimos, pero todos ellos hablarán con Mara sobre su vida: “Es una de las secciones que están resultando más exitosas, cada noche viene un invitado al que no presentamos, de modo que el oyente lo va a escuchar sin etiquetas previas”.

Otra de las nuevas secciones recoge los sonidos de la vida cotidiana que los oyentes van a descubrir: “A qué suena la vida se me ocurrió este verano, son sonidos cotidianos que vas a tener que adivinar. Grabé un montón de audios del día a día con mi móvil pero ya se me están agotando, necesito la complicidad de los oyentes, ¡que me envíen sus audios o se acaba la sección!”