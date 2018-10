Iberdrola niega ser responsable del retraso del aparcamiento de Brujas

La empresa Iberdrola asegura que hasta que no se autorice administrativamente el proyecto no se pueden iniciar las obras para dotar de suministro eléctrico al aparcamiento de la plaza de Brujas. Por tanto, apuntan desde la compañía a la SER, el retraso en la entrega del aparcamiento que la constructora achaca a problemas con esta instalación es un tema legal que no depende de ellos.

El Ayuntamiento de Valencia ha aceptado la petición de prórroga de la adjudicataria, que podrá entregar la obra 53 días más tarde respecto a la fecha prevista. Un retraso justificado, según recoge el informe de los técnicos municipales, a la tardanza en la aprobación y autorización de los proyectos para la instalación del suministro eléctrico del aparcamiento por parte de la empresa Iberdrola, que han obligado a modificar el calendario de entrega.

Finalmente, si no hay nuevos contratiempos, estará acabado el 7 de diciembre. Esta prórroga no afecta, asegura el Gobierno local, a la rampa al final de la calle Guillem Sorolla que deberá estar acabada el lunes 15.