Derbi por la victoria

El BlasGon y Bodegas Ceres busca sus primeros puntos en División de Honor Plata. Enfrente un Balonmano Zamora que no lo pondrá fácil en derbi regional que se disputa este sábado en el Príncipe de Asturias (19:00 h)

La cuarta jornada que llega con urgencias para los de la cuenca alta del Duero que han perdido los tres partidos disputados hasta la fecha ante Ciudad Real (29-27) Palma del Río (29-32) y Bordils (27-25) y además quedaron apeados de la Copa del Rey a las primeras de cambio.

Por su parte el bagaje de Zamora en lo que se ha disputado de competición es algo mejor, con un triunfo (Sant Martí), un empate (30-30) y una derrota (Santoña).

La primera victoria de la temporada para los del Príncipe de Asturias tranquilizaría a un entorno ávido de alegrías.

DUELO ENTRE MAESTRO Y DISCÍPULO

El encuentro en el Príncipe será un encuentro especial en los banquillos donde se verán las caras Juan Moreno, maestro de Leo Álvarez.

En las filas arandinas, Juan Moreno "les he dicho a los jugadores que hay que tener cuidado con Zamora" porque "a pesar de que les hemos ganado los dos amistosos -pretemporada- nos pueden tener muy estudiados", afirmaba.

En cuanto a efectivos, son duda Leonel, Mejías y Del Val, este con menos posibilidades de participar.

Por su parte, Leo Álvarez es consciente de que "será complicado puntuar en Aranda" porque "juega a un gran nivel" y cree que "la ansiedad les ha penalizado en los últimos minutos".

El cuadro zamorano no podrá contar con el ex amarillo, el brasileño Petter Solenta, que será baja al no haberse recuperado aún de una lesión.