"Sweet Home Alabama" no era una canción racista

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



ARTISTA: LYNYRD SKYNYRD

CANCIÓN – SWEET HOME ALABAMA

AÑO: 1974

HISTORIA: EL RACISMO EN EL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS

SWEET HOME ALABAMA - LYNYRD SKYNYRD

Qué maravilla escuchar los arpegios iniciales de las guitarras de “Sweet home Alabama”, la canción legendaria de 1974 que traemos este domingo a 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN'. Desde entonces hasta hoy han corrido ríos de tinta en la historia del rock´n´roll por la célebre polémica y controversia que en los años setenta mantuvieron sus autores, los Lynyrd Skynyrd, con otro peso pesado del rock americano, Neil Young. Los unos, sureños de pura cepa, con fama de paletos sin pulir y con la bandera confederada presidiendo sus conciertos, como reminiscencia de aquella guerra civil americana perdida por el sur cien años atrás; el otro, canadiense, culto y progresista, que daba lecciones de moral desde el norte de los Estados Unidos.

Neil Young había escrito unos años antes dos canciones, “Southern Man” y “Alabama”, en cuyas letras criticaba abiertamente el racismo descarado de ese estado del Sur. Y sí, no le faltaba algo de razón a Young, porque Alabama había sido tristemente célebre en la década anterior por sus enormes conflictos raciales: era el estado donde la afroamericana Rosa Parks se atrevió a no ceder el asiento en el autobús a un blanco; donde habían sucedido los disturbios en Birmingham en 1963, la capital del Estado más segregacionista del sur, con leyes durísimas contra los negros; el lugar, en definitiva, que consagró la lucha por los derechos civiles liderada por Martin Luther King. Todo eso inspiró a Neil Young sus dos canciones, en las que interpelaba a los blancos de Alabama como cómplices de todo aquel racismo y represión.

Los Lynyrd Skynyrd, que eran sureños pero de Florida, no se lo tomaron bien, y escribieron en contestación esta joya del rock´n´roll que es “Sweet Home Alabama”. En ella arremetían con el canadiense Young, al que decían que no le querían ver por allí, mientras la letra es una alabanza a la vida en ese Estado, donde el cielo siempre está azul y da gusto vivir, y al fin y al cabo los Lynyrd Skynyrd venían a decir que no todos los habitantes de Alabama eran racistas por lo que había sucedido en Birmingham como no todos los norteños eran corruptos por aquello del Watergate. Y ellos también hablaban de aquel gobernador racista de los sesenta, al que abuchean en una estrofa.

Como diríamos hoy, era un zasca en toda la boca del bueno de Neil Young, que encajó bien el golpe, aplaudió la canción y se convirtió en un fan más de los Lynyrd Skynyrd como ellos lo eran de él. De hecho, no era raro ver a su cantante y líder, Ronnie Van Zant, actuando en sus conciertos con una camiseta de Neil Young puesta, y cuando el avión de los Lynyrd Skynyrd se estrelló en 1977 matando a varios miembros del grupo en un desgraciado accidente, el canadiense interpretó en su primer concierto tras la tragedia una versión de “Sweet Home Alabama” en homenaje a sus rivales y, sin embargo, amigos. Ambas partes resolvieron aquello con una caballerosidad inusual en el mundo del rock. Y no: ni eran enemigos, ni se odiaban ni la mejor canción de la historia del rock sureño era racista aunque aquel Estado sí que lo hubiera sido. Disfrutemos todos con esta auténtica maravilla que destaca por sus tres guitarras, su piano juguetón y sus coros femeninos, una página gloriosa del cancionero del siglo veinte: “Sweet Home Alabama”.

José Ibarra.