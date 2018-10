El Elda C.E.E. se atasca como visitante (24-21)

El Bm. Elda – C.E.E. ha regresado de vacío de su visita al Servigroup Benirdorm contra el que ha caído derrotado por 24-21 en un partido donde los de Fernando Latorre han sido tremendamente irregulares principalmente en labores atacantes.

Tras los primeros veinte minutos de cierta igualdad, el partido ha comenzado a romperse cuando los de Elda se han quedado encallados en su gol diez. Sergio Rubio hacía el 13-10 a falta de un minuto y medio para el descanso y el undécimo gol no llegaría hasta el siete de la segunda mitad. Demasiados minutos sin batir la meta benidormí ante un rival que jugaba con demasiada comodidad. Aun así, el equipo del Centro Excursionista Eldense que empieza a echar de menos el concurso de José Andrés Marco y hoy el de Manu Vázquez, tuvo opciones de cuanto menos igualar la contienda con el 23-21 que reflejaba el marcador a falta de 1´45”. Fernando Latorre agotó su última opción de time out para apurar la posesión, pero no dio resultado y el Servigroup Benidorm de Luis Parro aumentó la ventaja para sentenciar con el 24-21 definitivo.

Con este resultado, el Bm. Elda C.E.E. suma su segunda derrota como visitante y el domingo que viene volverá a jugar fuera del “Rafael Tapia Valdés” cuando visite el Levante U. D. Bm. Marni a partir de las 12:30 h.

Bm. Servigroup Benidorm: Carlos García y Juan Pedro Conca (Porteros), Oliver Casanova, Álvaro Castro (4), Manuel Cabezuelos, José Mª Pérez (1), Cristian Troyano (4), Javier Abinzano (1), Luis Víctor, Sergio Soler, Adrián Santamaría (9), Adán Gázquez, Kevin García y Iván Rodríguez (4).

Bm. Elda – C.E.E.: Fran Tirado y Andrey López (porteros), Jero Cartagena (1), Dani Llamas (2), Jorge Maestre (3), Mario Alfonso, Germán Bastán (4), Sergio Rubio (1), David Quiles, David Maestre (2), Chema Asencio (2), Jose Vara, Juan Marhuenda, Juan Alcañiz (2), Iván Calero (4) y Dani Llamas Amarillo.

Árbitros: Daniel Costa Samper y Juan Bautista Lanueza Alonso (Com. Valenciana). Tres exclusiones locales y cuatro visitantes.

Parciales: (2-2)(6-4)(6-5)(8-7)(10-8)(13-10)-(15-10)(17-11)(19-12)(20-14)(21-18)(24-21)

Pabellón: Palau d´Esports L´Illa de Benidorm.

Incidencias: 4ª jornada del Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino.