Ibiza clama por 'una ley justa' para las víctimas de accidentes

La Asociación de Ciclistas Profesionales y las familias de víctimas de accidentes de tráfico causadas por conductores que se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas hacen causa común para exigir cambios en el Código Penal. Quieren que se castigue con mayor dureza este tipo de delitos. Más de 600 personas han participado en el acto reivindicativo que se ha hecho coincidir con la salida de la segunda etapa de la Vuelta Cicloturista a Ibiza.

Responsables de las principales formaciones polítícas, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos se han sumado a la manifestación que ha salido del puerto de Ibiza, con el pelotón ciclista detrás respaldando la protesta convocada por las familias de Daniel Viñals y Vanesa Patricio.

El secretario general de la Asociación de Ciclistas, Alfonso Triviño, encargado de leer el manifiesto ‘por una ley justa’ ha sido muy crítico con las posturas de los partidos por no cerrar un acuerdo en el Congreso: "El PP no quiere que se considere delito cuando un conductor infrinja una norma de tráfico y cause heridos o fallecidos. El PSOE tampoco ve claro defender a las personas que sufran lesiones graves y solo que sea delito cuando se deje a la víctima en silla de ruedas o con amputaciones gravísimas. Incomprensible. Y En Común Podemos no apoya que la fuga sea un delito distinto de la omisión del deber de socorro".

Lo que se reclama es que vuelva al Código Penal "las imprudencias que causen lesionados o fallecidos si el causante infringe una norma de tráfico. También que se eleven hasta los 9 años de prisión las condenas a personas que causen un accidente de especial gravedad en el que haya más de una víctima, o que se provoque por existir alcohol o drogas o conductas temerarias".

Asimismo "que se establezcan penas de 4 años para los conductores que huyen tras causar un accidente con heridos o víctimas mortales, con independencia de que se les ayude por parte de terceras personas"·

Triviño ha señalado que "este endurecimiento no sólo protege a los ciclistas ya que es para todas las víctimas y dice que " los ciclistas no pararán hasta conseguirlo y pedimos al resto de la sociedad que se sume a esta causa".

Por su parte El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, reconoce que "se deben endurecer normas que hagan que personas bebidas o drogadas no estén al volante y deben garantizarse la seguridad de los ciclistas".

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó asegura que "en breve" se logrará un acuerdo para endurecer las penas por este tipo de delitos. Afirma que falta "por perfilar tan sólo algunos detalles". Marí Bosó ha dejado claro que su partido "apoya esta reivindicación".

Caty Escandell, madre de Vanesa Patricio ha recalcado que " ya es hora de que se haga justicia ya que los nuestros no volverán". Ramón Viñals, padre del ciclista Daniel Viñals ,reitera que no "cesaremos en nuestra lucha hasta que no veamos estos cambios en el Código Penal".

Familiares de víctimas de accidentes en Palma y Madrid se han sumado también al acto.