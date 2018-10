El técnico del Xerez DFC, Pepe Masegosa, destacó el gran esfuerzo físico que hizo su equipo ante el colista, encuentro que tuvo que jugar su equipo durante más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Rojas con doble cartulina amarilla.

El entrenador sevillano reconoció que le hubiese gustado otro tipo de partido, “porque cuando empieza un encuentro uno parte con una idea y luego se va todo al garete por detalles en pocos minutos. Estoy muy satisfecho porque los jugadores, teniendo que ganar el encuentro y no saliendo a la contra, han hecho un esfuerzo espectacular. Eran las doce de la mañana, hacía mucho calor y con el campo como el año pasado. Cuando tuvimos que llevar la iniciativa once para once, al equipo le costó circular el balón, le costó encontrar los espacios y estar certero en las acciones técnicas y a eso sí que tenemos que darle una vuelta para encontrar soluciones. Por lo demás, el partido podía haber acabado perfectamente 3-0 o 4-0 porque apenas nos han llegado y nosotros tuvimos bastantes ocasiones claras, tanto a balón parado como con las llegadas al área de los extremos. Las victorias tan trabajadas sientan mejor eso está claro. Nos viene bastante bien que un equipo que aún no ha ganado en la Liga nos lo haya puesto tan difícil. De todos modos, insisto en lo que he comentado antes, estoy satisfecho con el trabajo que han realizado los jugadores a nivel táctico y estoy contento con el partido que hemos realizado".

Los cambios que introdujo en el once que presentó ante el Guada tanto en defensa como en el centro, los realizó "pensando en el cambio de sistema, que implicaba modificaciones. Al tener extremos puros como Bello y Heredia teníamos que poner a esos jugadores por dentro y luego encajar piezas. Le he dado al partido la importancia que tenía, teníamos que sumar los tres puntos y lo hemos hecho. Ahora, a ver cómo está la gente porque hay poco tiempo para recuperar, el partido del Algeciras está ahí ya pero no tiene que ser todo igual".