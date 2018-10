El UCAM apunta al colista y al liderato

El liderato del Grupo IV espera al UCAM. Hace dos jornadas lo tuvo a tiro, pero se dejó sorprender por el Jumilla en La Condomina. El destino le depara una nueva ocasión este domingo (17:30 horas) ante el colista, un Atlético Malagueño que no ha sido capaz de puntuar en las siete jornadas que van de campeonato. El filial andaluz ha perdido además esta semana a su técnico, Dely Valdés, aunque viene de firmar un partido más que digno ante el Cartagena.

Para ser primeros, los de Munitis necesitarían derrotar al Atlético Malagueño y que horas antes el Melilla no gane en el Cartagonova. El UCAM no cuenta con Cristhian Britos, que está sancionado, aunque recupera a Javi Rey. El problema pasa porque el mediocentro aún no tiene rodaje después de un mes lesionado. El canterano Luis Castillo podría acompañar por tanto a Toni Arranz. Otras variantes pueden estar en la parcela defensiva con Adán Gurdiel ocupando el lateral diestro (lo que adelantaría a Kilian Grant) y el regreso de Germán Parreño en la portería. Kilian, Collantes, Isi Ros, Julen Colinas y Titi pelearían por las tres plazas atacantes que tratarán de asociarse con el punta Manu Onwu.

