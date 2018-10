El Jumilla se aferra al Miguel Indurain

Después de dos salidas exitosas (victoria en La Condomina y empate en el Nuevo Colombino), el Jumilla vuelve a jugar como local. Bueno, a medias. El equipo de Leonel Pontes se examina este domingo (16:30 horas) ante el Almería B. El filial aún no ha puntuado lejos de su feudo (tres derrotas), pero el Jumilla no gana como local desde el debut liguero. Volviendo a lo de su condición de anfitrión para esta jornada, el cuadro vinícola no lo será del todo. El partido se disputa en Ceutí, donde se entrena habitualmente el Jumilla para facilitar el desplazamiento de muchos de sus futbolistas y darle, además, descanso al Uva Monastrell.

El césped del campo jumillano atraviesa un momento delicado y este partido se celebrará en Ceutí. Pontes podría devolver al once inicial a Óscar Rico (que ya tuvo minutos en Huelva), a Carlos Álvarez si el sistema fijado es de nuevo un 4-4-2 o a Mario Marín en el lateral diestro. En el rival, Igor Engonga y Ling se han marchado con sus selecciones sub-21 y no estarán en la visita al Jumilla. El conjunto del Altiplano apenas ha perdido dos encuentros de los siete disputados y sus sensaciones están convenciendo a todos.

