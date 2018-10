Madres navarras convocan una manifestación para reclamar la devolución del IRPF del permiso por maternidad

Un grupo de madres navarras ha convocado para el próximo 27 de octubre una manifestación para reclamar la devolución del IRPF correspondiente a los permisos de maternidad disfrutados desde el año 2014 y que el Tribunal Supremo ha considerado, en una sentencia reciente, que deben estar exentos de tributación.

La marcha, que se desarrollará bajo el lema 'Que nos quiten lo bailao pero no lo tributao', comenzará a las 12.00 horas frente al Parlamento de Navarra para recorrer las calles Estella y Cortes de Navarra, para finalizar en la avenida Carlos III frente al Palacio de Navarra.

Las convocantes de esta protesta han explicado en un comunicado que en la Comunidad foral, "al existir fiscalidad propia y una ley diferente a la estatal, el Gobierno ha aclarado que no reembolsará ni un euro por estos conceptos, dejando así a más de 17.000 mujeres de esta comunidad en peores condiciones que aquellas que residen en el resto del país".

La movilización, han indicado, quiere solicitar "un trato equitativo". En este sentido, han defendido que "nuestras maternidades no valen menos aquí que en otras provincias y que el cuidado de nuestros hijos merece el mismo respeto económico que el que ha reconocido un alto tribunal a alrededor de un millón de españolas".

En su opinión, "nuestra autonomía fiscal no debería ser sino una ventaja a la hora de proteger la natalidad en un país con un envejecimiento poblacional preocupante". "En Navarra nos sentimos orgullosos de liderar la esperanza de vida de España y Europa; deberíamos, del mismo modo, dar un tratamiento ejemplar a las mujeres que durante 16 semanas dejan su trabajo fuera de casa para ocuparse de la crianza de sus hijos, garantizando así el relevo generacional y el cuidado de nuestros mayores", han remarcado.

Las convocantes de esta manifestación han precisado que "no queremos buscar culpables en los diferentes partidos por haber llegado a esta situación" y que "nuestra reclamación no se casa con nadie". Han considerado que su demanda "debería conciliar a todo el arco parlamentario navarro" porque "no hay artículo ni epígrafe legal que no pueda cambiarse con voluntad política".