Osasuna ratifica su fortaleza en el Sadar

Osasuna tiró de su versión más sobria sin grandes alardes para sacar adelante el partido ante el Córdoba. La importancia de los puntos en juego pudieron en este caso con la brillantez sin triunfo de partidos precedentes deparando mejores sensaciones que puntos en la clasificación. Los rojillos sumaron 3 puntos clave para seguir escalando posiciones en la tabla gracias a su fortaleza en el Sadar. 11 puntos de 15 posibles como local merced a 3 victorias y 2 empates.

2 novedades en la alineación titular de Osasuna: Fran Mérida por el lesionado Iñigo Pérez en la sala de máquinas y Juan Villar regresando al once tras un mes fuera por lesión. El centrocampista catalán está consiguiendo pese a no estar todavía al 100% que no echemos de menos al hasta la fecha mejor fichaje del verano, Iñigo Pérez. Mientras que Juan Villar volvió a demostrar que es el hombre gol de este equipo. 3 goles en 3 partidos en el Sadar y máximo realizador del equipo pese a perderse los últimos 4 partidos. Si a esto le añades que Kike Barja, pese a no tener su día, fue capaz de asistir a Villar en el primer gol y de marcar el segundo, no sé de qué será capaz cuando tenga el día inspirado. Y para colmo sale un Roberto Torres enchufado, marcando otro golazo de falta directa, marca de la casa, para sentenciar el partido y pidiendo a gritos la titularidad.

En cuanto a los debes sin duda que todavía no se encuentra explicación a la caraja del equipo tras el descanso. El Córdoba con muy poquito empató el partido. Piovaccari aprovechó un despiste de Aridane para anticiparse de cabeza e igualar el tanto inicial de Juan Villar en la primera parte. Minutos de dudas en los rojillos resueltos a través de la estrategia. Rubén García sacó rápido un córner para que Barja en el segundo palo fusilara al meta rival. Y a continuación Torres desde la frontal finiquitaba el encuentro y sellaba la victoria rojilla.

Ahora tras 4 partidos consecutivos sin perder el reto es darle continuidad y superar la asignatura pendiente a domicilio. La fortaleza en el Sadar con 11 puntos de 15 posibles necesita para seguir escalando posiciones en la tabla empezar a sumar fuera. En Zaragoza el equipo demostró de lo que es capaz y ahora el equipo tiene 2 oportunidades, gracias a este caprichoso calendario, de comenzar a sumar lejos del Sadar. El sábado en Oviedo y una semana después en el debut en el Wanda ante el Rayo Majadahonda, servirá de prueba de fuego al proyecto para ir o acercándose hacia la parte alta de la tabla o seguir en la zona peligrosa.