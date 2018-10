CIEs NO denuncia la estancia de al menos un menor en Zapadores

La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, (CIEs NO), denuncia que se ha internado al menos a un posible menor desde Motril (Granada) en el CIE de Zapadores. El joven había sido interceptado en el mar y hay claras sospechas de que ha sucedido la misma circunstancia con otros dos menores. CIEs NO tiene constancia de que han estado encerrados en Zapadores al menos diez días y que ahora se encuentran en libertad y están siendo atendidos por diferentes ONGs.

Según CIEs NO, el pasado 5 de octubre la Fiscalía de Menores recibió la documentación original del certificado de nacimiento de uno de los menores en inglés y bengalí. Además, en la petición se denuncia que la Policía Nacional apuntó una fecha incorrecta de su nacimiento como si fuera mayor de edad pese a que el menor indicó haber nacido en diciembre del año 2000, tal y como aparece en su partida de nacimiento, y que no se le hizo ninguna prueba para determinar su edad.

Por su parte, Cristina Martínez, portavoz de CIEs NO, afirma que "no es la primera vez que se encuentran a un menor dentro de estos centros". Y el hecho de que esto suceda en los CIES es una muestra más de la vulneración de derechos, ya que los menores son un grupo más vulnerable y ahí no están protegidos.

Asimismo, Martínez asegura que hay motivos más que suficientes para que estos Centros de Internamiento de Extranjeros cierren inmediatamente. Y además, la portavoz asegura que "prevalece la ley de extranjería sobre la ley de menor".

Por otra parte, se ha dado parte a subdelegación de Gobierno en Granada para que sea revocada su orden de expulsión, así como a la correspondiente dirección general de la Generalitat para que se haga responsable de su acogida.