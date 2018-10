Nefasta organización en el mayor congreso de crecimiento personal

El evento de crecimiento personal Being One Forum Valencia que se celebra este fin de semana en la ciudad llega envuelto de polémica. El motivo, que la empresa organizadora ha cambiado el lugar de celebración del velódromo Luis Puig, a uno con mucha menos capacidad, el Palacio de Congresos. La inauguración de Being One Forum Valencia fue presidida por la primera teniente de Valencia, Sandra Gómez, el pasado viernes.

Así, algunas personas que habían adquirido su entrada hace meses, han sido remitidas a asistir a las conferencias desde una sala contigua, por un circuito de televisión. María Benítez es una de esas personas perjudicadas, y explica a la Cadena Ser, que le parece lamentable que no puedan tener los servicios que han pagado porque no pueden presenciar las conferencias de grandes autores como el padre de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, el escritor, Jorge Bucay, la estadounidense, Marianne Williamson o la autora del best seller "Come, reza y ama", Elizabeth Gilbert.

Además, explica que a cuatro días del evento le enviaron un mensaje anunciándoles el cambio de localización y que debido a problemas de aforo, no podrían acceder a la sala principal. La justificación que les daba la organización es que habían desbordado el aforo y que les ofrecían tres alternativas: ver en streaming las conferencias desde casa durante los 3 días, acudir solo el domingo, cuando se esperaba que hubiera menos asistentes, o seguir todas las ponencias desde una sala contigua. Benítez asegura que está indignada y confirma que ya hay muchas reclamaciones puestas, ya que asegura que como mínimo deberían de devolver el dinero.

Asimismo, la usuaria afirma que es una empresa que ya ha tenido problemas en otras ciudades por su nefasta organización de eventos. Y según Benítez, las entradas más baratas, que son a partir de 100 euros, son las que han trasladado al auditorio.

Desde la Unión de Consumidores, se recuerda que los usuarios tienen derecho a reclamar, porque no se cumplen las condiciones que estaban establecidas. En esas condiciones sí se habla de un posible cambio de ubicación, pero no del hecho de que no sea una asistencia presencial. Por ello, Vicente Inglada, secretario de UCE, cree que tienen derecho a reclamar la devolución parcial o total del importe que habían pagado.