Esta vez ganó la montaña

La Expedición Ribereña al Pumori 2018 decide no arriesgar ante las adversidades climatológicas y dan marcha atrás en su tentativa de hacer cumbre tras alcanzar los 6.000 metros.

Así, lo explicaba el arandino Álex Suárez en su cuenta de facebook:

Decimos adiós con mucha pena al Pumori, mucho mucho viento en altura y el estilo ligero y pordiosero que hemos elegido nos obligan a retirarnos desde los 6000m, pero no nos vamos, aún nos queda un As en la manga que el puto enfermo de Ángel Salamanca quiere que probemos, bajamos a coger aire y a engordar a 4000m y volvemos a la carga y si no sale pues a comer a katamandu con Joao García y Sergio Abad.

La aventura finaliza aquí tras su salida a tierras asiáticas el pasado lunes 1 de octubre. Dos semanas de una experiencia única tanto para Álex, como para el otro ribereño, Sergio Abad, el oscense Ángel Salamanca y el portugués Joao García.