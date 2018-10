La abogada de la familia Cabacas Liceranzu, Jone Goirizelaia, asegura en la SER que aquella noche del 5 de abril de 2012 "está claro que no se respetaron los reglamentos, no hubo proporcionalidad y que no era necesaria una actuación policial como la que se registró". Eso confirma, dice, que estamos ante un delito de homicidio imprudente, en la actuación profesional de esos agentes, y por ello demanda cuatro años de cárcel para cada uno de ellos y seis de inhabilitación.

A pesar de que la Fiscalía pide la absolución, recuerda que "la Instrucción nos ha llevado a un juicio" y entiende que van a poder demostrar que hay "hechos delictivos, autores y como consecuencia de ello se les tiene que imponer una pena". Reconoce que "no están todos los que son", pero confía en que el juicio pueda dar más opciones respecto a determinadas responsabilidades.

Considera Goirizelaia que "a partir de lo que pasó se han modificado los protocolos de actuación, lo que no deja de ser un reconocimiento implícito de que las cosas se estaban haciendo mal". Mantiene, por tanto, que de alguna forma "se está enjuiciando un modelo policial".