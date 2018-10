Menudo y el Melilla dejan tocado al Efesé (0-2)

El líder pudo con el campeón. El Melilla se llevó los tres puntos del Cartagonova en un partido que estuvo igualado en la primera parte, con ocasiones para ambos equipos, y en el que en la segunda, cuando el Melilla se adelantó por partida doble, los melillenses se encargaron de ralentizar y cortar el juego lo suficiente como para sacar al Cartagena del encuentro. Cada equipo jugó con sus armas. En general el Efesé llevó más el control del juego y tuvo la posesión, pero el Melilla estuvo bien plantado sobre el campo, jugando a la contra y, sobre todo, supo llevar peligro a la portería albinegra en ocasiones a balón parado, por medio de Menudo. El Efesé acabó el partido con nueve jugadores sobre el césped tras las expulsiones de Elady y Antonio López.

El partido arrancaba con ocasiones para Melilla y Cartagena a balón parado con balones peligrosos que no encontraban rematador. Tuvo una Antonio López pero no se esperaba un balón rechazado dentro del área y no pudo aprovechar la ocasión. Para el Melilla, la tuvo Yacine tras un centro de Menudo en una falta, pero el remate fue flojo a las manos de Mario.

El Cartagena lo intentaba con varios centros buscando la cabeza de Rubén, pero solo uno de ellos acabó haciendo trabajar a Dani Barrio. El árbitro anuló un tanto melillense por fuera de juego de Yacine en un saque de falta de Menudo, y después lo intentaron Santi Jara, tras una buena jugada trenzada por el Efesé, y Antonio López, con un cabezazo que se envenenaba. La primera mitad terminaba con una doble ocasión para el Melilla tras una falta y un chut de Cordero que se marchaba alto.

La segunda mitad empezaba con disparos de Moyita para el Cartagena y Óscar García para el Melilla. Muy rápido los norteafricanos se encontraron el partido de cara, cuando Menudo culminó solo ante Mario una buena contra visitante. El exalbinegro pidió perdón y no celebró el gol, pese a ser recibido con pitidos. Muy poco después, Mario Fernández cometía penalti sobre Yacine cuando este iba solo hacia su portería, una acción por la que tuvo que retirar en camilla el portero del Efesé. Ya con Joao Costa bajo palos, Menudo no tenía piedad y ponía el segundo en el marcador.

A partir de ahí ya apenas se jugó. Los jugadores visitantes se dedicaron a cortar el juego, comenzaron a perder tiempo e incluso tuvo lugar una tangana entre ambos banquillos que acabaría con un miembro del cuerpo técnico del Cartagena y el entrenador del Melilla en los vestuarios. Tuvo una ocasión Elady que hubiera podido meter al Efesé en el partido, pero su disparo se marchó desviado. Poco después, el jienense fue expulsado por una dura entrada en campo melillense, dejando al Cartagena en inferioridad numérica. Yacine pudo hacer más grande la herida con un disparo que se marchaba fuera, y Antonio López y Aketxe tampoco recortaron distancias. En la última jugada, el Efesé se quedó con nueve, cuando Antonio López, que había visto la primera amarilla solo unos minutos antes, vio la segunda. Al final, mal resultado para el Cartagena, que además pierde a Elady y Antonio López para la próxima jornada, y posiblemente a Mario Fernández por lesión.

FICHA TÉCNICA

FC Cartagena: Mario Fernández (Joao Costa, 61'); Orfila, Sergio Ayala, Antonio López, Jesús Álvaro; Vitolo, Cordero, Fito Miranda (Elady, 53'), Moyita, Santi Jara; y Rubén Cruz (Aketxe, 53').

UD Melilla: Dani Barrio; Pepe, Paco Aguza, Richi, Jilmar; Jordi Ortega, Otegui (Braim, 86'), Igor Martínez (Alfonso, 76'), Menudo, Óscar García (Ruano, 72'); y Yacine.

Goles: 0-1 Menudo culmina una buena contra solo ante Mario Fernández (53'), 0-2 Menudo, de penalti (62').

Árbitro: Bosch Domenech (Colegio Valenciano). Amonestó a Yacine (13'), Ayala (48'), Mario Fernández (61'). Expulsó con roja directa a Elady (80') y por doble amarilla a Antonio López (87' y 90'+)

Estadio Municipal Cartagonova