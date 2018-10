Bocina cruel

Final cruel a un gran partido del Monbus Obradoiro. Visitaba el Fontes do Sar un equipazo como es el Valencia Basket, que estuvo a punto de hincar la rodilla. Quizás le faltó colmillo, o acierto, o no tener a tantos y tan buenos jugadores enfrente al Obradoiro en el tercer cuarto y ajusticiarlo, pero no pudo y lo acabó pagando. Lo pagó con un triple sobre la bocina del internacional belga Sam Van Rossom, y así finalmente el Valencia Basket asaltó el Multiusos Fontes do Sar (78-81). Un gran Obradoiro que llegó a ganar de doce puntos en el citado tercer cuarto pero que se atascó en el último, cuando, además, sufrió para frenar en la pintura a Will Thomas, decisivo en los últimos minutos.

El primer cuarto dejó sensaciones extrañas para el Monbus Obradoiro: dominó el marcador con pequeñas ventajas (14-9; 17-13; 19-15), sostenido por el liderazgo en ataque de Kostas Vasileiaidis, pero, tras un tiempo muerto del Valencia Basket, su capacidad anotadora se secó en los tres últimos minutos.

Con un punto más de intensidad y agresividad defensiva, el equipo de Jaume Ponsarnau reaccionó hasta cerrar, con canastas de Vives y Sergi García, el cuarto con ventaja (19-23). Continuó bloqueado el Monbus Obradoiro en ataque. El parcial se alargó 2-15 (de 19-15 a 21-30), pues no anotó en los primeros cuatro minutos del segundo cuarto.

Tampoco brilló en ese momento el Valencia Basket, más impreciso en el tiro, más inseguro ante la mejora defensiva del Obradoiro, que estuvo inmenso en gran parte del partido, pese a algunos despistes que acababan costando canastas naranjas. La racha cambió: parcial 9-0 del Monbus Obradoiro para igualar el partido (30-30), un equilibro resquebrajado al final del segundo cuarto con un fabuloso triple desde ocho metros de Vasileiaidis (40-37).

Con una excelente defensa y un juego coral, el equipo de Moncho Fernández desarboló al Valencia Basket en el tercer cuarto. Su ventaja fue aumentando hasta alcanzar los 12 puntos (64-52) a falta de algo menos de dos minutos para entrar en el último cuarto. Ahí tuvo al rival en la lona, pero no noqueado, lo dejó con aire suficiente para rehacerse. Ponsarnau pidió su segundo tiempo muerto prácticamente seguido. Y esta vez si surgió efecto. Su equipo ajustó su defensa y encontró en la pintura la solución a su atasco ofensivo (68-61, min.30).

El inicio del último cuarto fue errático para el Monbus Obradoiro. Se aceleró en ataque y tardó más de cuatro minutos en acertar con el aro. Demasiado regalo para un Valencia Basket que había vuelto (70-70, min.35).

Moncho Fernández devolvió a pista a Vasileiadis y Llovet. Cuatro puntos seguidos de este último oxigenaron al equipo gallego, castigado en el juego interior por Will Thomas. El norteamericano, desdibujado hasta ese momento, fue un martillo para la defensa santiaguesa. Seis puntos seguidos suyos pusieron al Valencia Basket por delante a falta de veinte segundos (76-78).

Moncho pidió tiempo muerto. Ponsarnau ordenó hacer falta. Pozas falló los dos tiros libres pero el rebote ofensivo de Singler y su posterior canasta igualaron el duelo. Otro parón. Pizarra del Valencia Basket: tres pases, balón interior para Will Thomas y éste saca el balón para que Van Rossom machaque al Monbus Obradoiro con un triple sobre la bocina. Así, de manera cruel y ni una décima para la reacción, se escapó la victoria rumbo a Valencia y con un palmo de narices se quedó el Obradoiro y su afición pese al buen partido realizado.

Por cierto, del trío arbitral, sólo tuvo una tarde atinada Pérez Pizarro. Sus dos compañeros deberían ver repetido el partido si quieren mejorar como árbitros en la Liga ACB.

78 - Monbus Obradoiro (19+21+28+10): Pozas (7), Vasileiadis (18), Llovet (15), Obst (9) y Brodzianski (12) -equipo titular- Sabat, Stephens (5), Spires (4), Hlinason, Maxime de Zeeuw, Singler (8) y David Navarro.

81 - Valencia Basket (23+14+24+20): Van Rosson (5), Abalde (7), Matt Thomas (13), Dubljevic (14) y Will Thomas (17) -equipo titular- Sergi García (3), Labeyrie (6), Tobey (4), Vives (7), San Emeterio y Doornekamp (5).

Árbitros: Pérez Pizarro, Vicente Bultó y Martínez Fernández.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 4.896 espectadores. Antes del choque se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas inundaciones en Mallorca.