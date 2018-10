0-1. El CD Ibiza acelera

El CD Ibiza crece a medida que pasan las jornadas y sobre todo se muestra efectivo en la estrategia, un factor fundamental que da muchos puntos en la categoría a final de temporada.

El equipo de Racero superó al Llosente con un gol de Tarrés que remató a la perfección un saque de esquina. El central ibicenco tuvo otra gran ocasión a balón parado en la segunda mitad, pero esta vez se topó con la respuesta del cancerbero mallorquín.

Los ibicencos tuvieron ocasiones para lograr un marcador más amplio. Ortiz estrelló un balón en la madera Y Adrián Ramos gozó de un mano a mano con el portero del equipo de Lloseta que no supo materializar,

Lo mejor del conjunto de Can Misses es que lleva dos partidos consecutivos sin encajar un gol y esa solvencia defensiva es también fundamental para seguir escalando posiciones en la tabla.

Suspendido el partido de la Peña Deportiva.

Los encuentros que enfrentan a equipos ibicencos y menorquines estan condicionados siempre por los horarios de los vuelos. Cuatro aviones en un mismo día, dos de ida y otros tantos de vuelta impiden retraso alguno. Esto lo vivió ayer el Mercadal que llegó a Santa Eulària más tarde de lo previsto. El choque debía comenzar a las 12 del mediodía, porque el vuelo Mahón-Palma sufrió una demora de dos horas. Así que la expedición menorquina llegó a la Villa del Río sólo para decir que se negaba a jugar el encuentro con la Peña Deportiva, porque debía coger otro vuelo a las tres de la tarde y no podían permitirse pasar noche en Ibiza o en Mallorca. Lo que no se termina de entender es que volaran a Ibiza si ya tenían claro que no jugarían.

Habrá que ver que decisión adopta la Federación, si fija otra fecha o da por perdido el choque al Mercadal.