2-0. La pesadilla sigue

Tras una semana marcada por otro impactante fichaje, el de Armenteros, aunque el flamante jugador de la UD Ibiza no estuvo en la convocatoria, el equipo ibicenco ha encajado la quinta derrota de la temporada, cuando sólo se llevan ocho partidos disputados. Con esta derrota se coloca en puestos de descenso.

Sumar puntos se ha convertido en una misión titánica en el primer tramo de competición. El glamour que despierta el conjunto ibicenco en los principales medios de comunicación españoles no se está traduciendo en nada bueno donde más se necesita: en los campos de la Segunda B. No sólo siguen los problemas para ver puerta sino que también ha desaparecido la solvencia defensiva. Se han encajado cinco goles en los dos últimos partidos.

En el estadio Iberoamericano, en Bahia Sur, se ha visto una floja versión del conjunto de Palop, que no pudo contar con su central titular, Gonzalo, baja por lesión aunque en esa posición los recambios son de garantías. Abel, inédito en las siete primeras jornadas entró en el once inicial, en la única variación en relación a los que salieron de inicio el pasado domingo en Can Misses ante el Ejido. Confiando de nuevo en las bandas en Javi Serra y Javi García.

El choque marcado por el viento ha arrancado con dominio del equipo gaditano que tenía a Eolo a su favor en los primeros 45 minutos. Ha forzado tres lanzamientos de esquina en los ocho primero minutos. Ya dio el primer aviso con un cabezazo desviado de Oca y no perdonó a la segunda ocasión. Pau Franch aprovechó un balón muerto en el área, tras un primer disparo de Pablo Sánchez para mandar el balón a la red. Suele decirse que hay saber aguantar las embestidas iniciales de los equipos que juegan como locales, pero el Ibiza no supo prevenirlo. La experiencia es algo maravilloso, porque te permite reconocer un error cuando lo vuelves a cometer.

Un gol tan tempranero es una arma de doble filo, por una parte es un mazazo, pero deja el consuelo de que quedan muchos minutos para remontar. Pero el gol no cambió nada excepto dos amonestaciones para Borriello,al que se sigue esperando y Chavero. No había forma de que los visitantes pudieran llegar a la portería rival y el San Fernando era dueño del balón.

En el minuto 22 un remate de Javi Serra acabó en gol, pero la acción estaba invalidada anteriormente por fuera de juego señalado por el juez de línea. La respuesta local llegó en una gran acción individual de Carri por banda derecha con un centro chut que rechazó con apuros Alex.

Con el viento en contra no hubo noticias ofensivas del Ibiza en toda la primera parte, ya se sabe que en esto del fútbol gana el que consigue más goles. Lo que llegó fue otro susto en el minuto 42, con un centro de Bruno que se fue envenenando y acabó estrellándose en el larguero.

Tras el paso por los vestuarios parecía que el Ibiza podría generar más peligro, con el viento a favor, pero en la primera acción de la segunda parte una buena de maniobra de Carri, un dolor de muelas para la defensa del Ibiza, acabó con un remate desde fuera del área que se topó de nuevo con el palo.

Hubo que esperar 50 minutos de partido para ver un disparo visitante. Un remate de Chavero que se perdió muy alto desde la frontal. Palop buscó más mordiente arriba sentando a Javi García que pasó de puntillas por el choque y dando entrada a Cirio en el minuto 58. Soplaba a favor la ventolera, pero el mal tiempo seguía estando en el área ibicenca. Pau Franch la figura del choque volvió a sembrar el pánico. Primero con un disparo flojo en el minuto 61 y en el 64 con un remate franco que obligó a lucirse a Alex con una gran estirada para evitar la sentencia.

Pasaba el tiempo y la sensación de que estaba más cerca el gol andaluz que la igualada ibicenca. Palop siguió haciendo cambios ofensivos, dando entrada a Fobi en sustitución de Grima. Pero todo esto no sirvió para inquietar el marco del San Fernando.

A falta de un cuarto de hora, los ibicencos agotaron los gambios, con la entrada de otro delantero, Rodado por Herrera. Llegó la fase de mas dominio visitante con un disparo de Rodado que se perdió fuera, un cabezazo de Iosu que salió ligeramente alto y un centro de Javi Serra que no pudo concretar Borriello. Pero cuando se acariciaba la igualada, con el Ibiza más volcado llegó el segundo local en una contra que culminó Ramírez que había salido de refresco.

Pudo darle emoción a los instantes finales Cirio que no supo concretar su remate cuando estaba en una posición inmejorable. Todo lo que no había atacado el Ibiza durante el choque lo intentó arreglar en los minutos finales. Demasiado tarde.

No hay dudas de que el equipo quiere. Hay bastantes más de si con los mimbres actuales se puede, pero lo cierto es que lo que se hace hasta ahora no sirve para lograrlo. Habrá que ver si con Armenteros cambia algo, porque cada vez quedan menos conejos en la chistera.