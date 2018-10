Derrota del Guada FSF a pesar de completar un buen partido

GUADALCACÍN FSF 2 - JIMBEE FS 5

El Guada FSF no pudo conseguir la victoria ante el Jimbee FS a pesar de no haber decepcionado con su juego ante un rival muy potente. Y es que los dos equipos salieron muy enchufados a la cancha, las murcianas desde el pitido inicial apretaron mucho a las jerezanas, tratando de evitar que salieran con el balón jugado desde la línea defensiva.

El Jimbee no podía pinchar si no quería que se les escapara el tren de la liga en este inicio de competición, por lo que no dieron opción desde el comienzo del partido a las jerezanas. Muy pronto, en un despiste defensivo del conjunto que entrena Andrés Sánchez, lograron las murcianas adelantarse en el marcador, con un gol de Clara que aprovechó bien un error defensivo de las jerezanas. Tras el tanto en contra, las guadalcacileñas se pusieron las pilas e hicieron sudar a su rival. El partido entró en la dinámica de control de las murcianas, pero cuando ponen la calidad individual se nota y una ocasión que tiene Consuela aprovecha y sube al marcador el 0 – 2. Las jerezanas no bajaron los brazos y presionaron más arriba. Tras una falta que lanza Trini a falta de un minuto para la conclusión del primer periodo anota el 1 – 2 acortando así distancia en el marcador.

En la reanudación del partido, los dos equipos salieron a la cancha con un respeto mutuo, ya que el partido estaba muy abierto en ese momento. Los dos creaban peligro en ataque, pero en defensa se estaban aplicando muy bien. Con más intensidad por parte de las jerezanas, llegaría el empate. Tras un saque de esquina Sara aprovecha y marca el tanto de la igualada a dos, pero poco duró la alegría, porque en un minuto las murcianas apretaron en zona alta de la pista y marcaron dos goles seguidos por parte de Ángela. Las murcianas tras los dos goles siguieron luchando todos los balones, Miriam robó un balón arriba para quedarse sola y establecer el definitivo 2 – 5.

A pesar de todo, las jerezanas completaron un buen partido ante un claro aspirante a terminar la liga entre las mejores. Este próximo Sábado día 20 de Octubre, el equipo se desplaza a tierras gallegas para enfrentarse al Burela, a las 18:30 horas.

FICHA TÉCNICA:

GUADALCACIN FSF

Sandra, Ali, Sara, Trini, Carla. También participaron Pepa, Chihiro, Ayala, Desi y Natalia.

JIMBEE ROLDAN FS

Pepa, Mateo, Miriam, Consuelo, Gorriz También participaron Alba, Sojo, Campoy, Elisabeth, Paula y Clara.

ÁRBITROS

Cristian López Muñoz y Rubén Rubio Castillo (Colegio Gaditano, Bien). Mostraron tarjeta amarilla a Sara (Guadalcacin FSF) y Carla Rodríguez (Jimbee Roldan)

GOLES

0 – 1 (07´) Clara.

0 – 2 (18´) Consuelo.

1 – 2 (19´) Trini.

2 – 2 (31´) Sara.

2 – 3 (32´) Ángela.

2 – 4 (33´) Ángela.

2 – 5 (38´) Miriam.

INCIDENCIAS

Unos 120 aficionados en todo momento arropando a las jugadoras, se guarda un minuto de silencia por las victimas de Mallorca.