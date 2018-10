Tres goles de Javi Bolo y victoria en un partido de trámite para el Linares

Si Chendo lo hizo hace pocos días, Javi Bolo no iba a ser menos. Eso debió pensar el atacante azulillo que aprovechó las ocasiones que dispuso para firmar tres tantos en la victoria del Linares Deportivo ante el Atarfe Industrial (jornada nº 9).

El punta estrenaba el marcador en el minuto 23' de partido, tras golpear de cabeza un balón en los límites del área pequeña, fruto de un rechace de la defensa granadina. Después, en el 33', volvería a marcar pero esta vez ejecutando un bello penalti que él mismo sufrió al ser derribado, de manera clara, dentro del área. Y en el segundo tiempo, Bolo aparecía de nuevo para cerrar la cuenta goleadora con el 3-0 definitivo, producto de una gran jugada personal de Dani Espejo que asistió con calidad al delantero para "empujarla" en el interior de la portería de Fidel.

Fue sin duda la gran tarde de Javi Bolo. No en vano, cabe destacar el buen partido de Barba, muy asociativo en la medular y con participación en los pases de peligro para el rival. El regreso de Fran Lara tras las dos jornadas de sanción (como siempre con un gran trabajo de contención y con llegada en la segunda línea de ataque) fue muy positivo, al igual que el partido disputado por otros jugadores como Rosales, todo un seguro de vida en la parcela defensiva. Samu Urbano, que debutó bajo palos, apenas intervino. El meta azulillo, eso sí, protagonizó dos buenas paradas y no defraudó ante un Atarfe encerrado atrás y que buscaba continuamente el juego directo sin éxito (cuando tuvo la pelota, que no fue demasiado en los 92' minutos de enfrentamiento).

Tras la disputa de la jornada de este fin de semana, los pupilos de Juan Arsenal se colocan a dos puntos del líder, aunque quintos en la clasificación con 18. Lamentar desde esta redacción la lesión de Miguelito, uno de los mejores futbolistas del Linares, que sufrió una rotura muscular en la recta final de la contienda celebrada en el campo de Linarejos ante 1.205 espectadores.