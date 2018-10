Anita Kuruba: "Trato de que la proclama social en mi música no constriña, sino complemente"

Anita Kuruba, ex vocalista de Canteca de Macao presenta su primer trabajo en solitario. “El Duelo” es el primer single de su nuevo EP de 4 canciones que lleva su nombre y con el que pretende dar una vuelta de tuerca al estilo que ya exploró con su anterior banda.

Tras 14 años arropada por el proyecto de Canteca de Macao, este paso supone para la cantante un gran esfuerzo por “salir del huevito”, una nueva aventura en la cual parte de cero mostrando su evolución natural como artista. “A la hora de hacer arte antes me dejaba llevar más por el eslogan. Siempre me ha interesado lo social, pero de un tiempo a esta parte he desarrollado un punto de vista más íntimo, más humano. Trato de que la proclama social en mi música complemente, que no constriña”, confiesa.

El productor José Quiroga está a los mandos de este cambio de sonido que abandera la nueva etapa de Anita Kuruba que podremos descubrir el próximo 26 de octubre en el Café Berlín, en una cita que forma parte del ciclo de conciertos Madtown Days que organiza Radio Madrid.