Cladera sobre el niño desaparecido en la riada: "No pararemos de buscar ni vamos a reparar en medios"

Los efectivos marítimos destinados en las últimas horas a rastrear una amplia área costera frente a S'Illot y Cala Morlanda en busca del niño de 6 años que continúa desaparecido desde el martes por la riada en el levante de Mallorca han tenido que replegarse a mediodía debido a la mala mar. Son tres las embarcaciones movilizadas después de que este sábado los responsables del operativo decidieran intensificar la búsqueda en un área en la que fueron localizados varios efectos personales de Artur, entre ellos una mochila.

No hay pistas por el momento, pero la consellera de Administraciones Públicas, Catalina Cladera, que centraliza el operativo, ha dicho esta mañana que no pararán de buscarlo ni van a reparar en medios. Se destinarán, dice, los recursos que hagan falta: "No vamos a parar de buscar al menor ni vamos a reparar en medios, ojalá la búsqueda se pudiera acabar hoy para parar de alguna forma esta angustia y este dolor, aunque vaya a seguir existiendo, pero al menos si que calmaría un poco más el dolor, y sino, evidentemente, se seguirá mañana con el número de efectivos que estimen los organismos de emergencias".

La Aemet ha activado en las últimas horas la alerta naranja en previsión de fenómenos adversos, concretamente lluvias y tormentas que pueden ser más intensas a partir de la tarde, de modo que ahora los 203 efectivos, entre Guardia Civil, UME y Bomberos concentran sus esfuerzos en la zona de la desembocadura del torrente, asistidos por 2 helicópteros que peinan desde ayer la zona por aire. Cladera ha explicado que se está reorientando la búsqueda con técnicos especializados que incluso pueden calcular la localización aproximada del menor en función de determinados parámetros.

En total son 300 las personas movilizadas colaborando en labores diversas, alrededor de un centenar colaboran en labores de restablecimiento de la normalidad en la localidad de Sant Llorenç. El Govern ha pedido la colaboración de voluntarios especializados en tareas relacionadas con la construcción, como fontaneros, albañiles, etc. Una treintena de personas se han ofrecido por ahora.

Mañana está previsto que se refuerce el operativo de reconstrucción del municipio, que ha funcionado durante el fin de semana con menos personas para posibilitar que algunos pudieran recuperar fuerzas.

También se están normalizando los accesos por carretera a Sant Llorenç, bajo supervisión de la Dirección General de Tráfico.

Por otra parte, varias entidades financieras han abierto dos cuentas para canalizar las aportaciones económicas. Cuentas que gestiona el Ayuntamiento de Sant Llorenç y cuya recaudación asciende por ahora a unos 180.000 euros. El Consistorio ha pedido a la población interesada en cooperar que lo haga preferiblemente por esta vía, dado que por ahora se ha recogido la ayuda material, ropa y demás, necesaria en este primer momento.

Por lo que respecta a las ayudas institucionales, según ha explicado Catalina Cladera, la oficina técnica evaluación ya trabaja en cuantificar los daños y en la instrumentación de ayudas. Las subvenciones estatales están más sujetas a un protocolo establecido. Del resto, mañana se producirán reuniones entre las administraciones municipal y autonómica para concretar cuál es la cuantía total que se destina.