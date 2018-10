La eurodiputada Lola Sánchez deja la primera línea política

La eurodiputada cartagenera de Podemos, Lola Sánchez Caldentey anuncia que se va. Lo ha hecho en su cuenta de twitter donde ha dado cuenta de su decisión: "no me presentaré a las primarias de las elecciones europeas y mi dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia".

He escrito estas difíciles líneas para ofreceros la sinceridad y transparencia que entre compañeras nos debemos.



Con esta carta, anuncio que no me presentaré a las primarias de las elecciones europeas y mi dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia. pic.twitter.com/ydyIzNUYQi — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) 14 de octubre de 2018

Radio Murcia

Sánchez Caldentey ha compartido el contenido de una carta remitida a las compañera de Podemos, fechada el 13 de octubre en la que da cuenta de su trayectoria en Podemos y en la que explica su decisión. Dice que: " A nivel personal no encuentro la energía e ilusión necesarias como para afrontar un proceso interno y una campaña electoral, y anhelo retomar una vida que he aplazado para ser cargo público europeo. Por eso, hoy me despido de la primera línea institucional y orgánica de Podemos, y expreso mi decisión de no presentarme a las primarias de las europeas."

En la carta aclara que: "no voy a presentarme tampoco, ni participar, en el proceso interno en las primarias autonómicas ni locales en mi Comunidad y que renuncio a mi puesto en el Consejo Ciudadano y en la ejecutiva de Podemos Región de Murcia. Aunque abandone la primera línea, no significa que abandone Podemos. Por eso, terminaré los meses que quedan de legislatura en Bruselas con mi compromiso político intacto, para así llevar a cabo los compromisos ya adquiridos, y dejar el trabajo realizado listo y bien atado para ser retomado en la próxima legislatura."

Radio Murcia

Sánchez Caldentey también añade que: "Tomo esta decisión de forma meditada, con el apoyo de los míos, con la cabeza y con el corazón, y convencida de que no romperé las expectativas de la dirección de este partido ya que, a día de hoy no he sido consultada sobre las mías.

Y se despide diciendo: "Nos vemos en las calles y sobre todo, en los pueblos. Queda mucho por hacer.