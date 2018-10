Dos complicados rescates en apenas seis horas en las playas de Isla y Suances

Intenso fin de semana para el helicóptero del Gobierno de Cantabria que ha tenido que realizar dos complicados rescates, en un intervalo de apenas seis horas, en la playa de La Arena de Isla y en la playa de El Sable de Suances.

En el primero de los casos, el helicóptero tuvo que evacuar a un hombre de 65 años vecino de Vitoria que se encontraba pescando en una zona de rocas, cuando una ola le golpeó y cayó a una grieta; lo que le provocó heridas en ambas piernas.

En el segundo de los casos, se trata de un joven de 19 años y de nacionalidad portuguesa, que se encontraba pescando en la playa de El Sable. El afectado, que no ha sufrido daño alguno, estaba subiendo por la zona de rocas cuando llegó a un lugar del que no pudo salir, quedándose en una repisa muy reducida y agarrándose a la vegetación existente para no caer.