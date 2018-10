A juicio por "Okupa"

Una vecina de Vigo, Mónica L.L., se enfrenta a 3 años de cárcel como presunta autora de un delito de estafa, por ocupar durante meses una vivienda sin pagar alquiler ni gastos, y será juzgada el martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica. Según el escrito de la Fiscalía, la acusada conoció en 2016 a una señora de 79 años que alquilaba el primer piso de su domicilio en Vigo, mientras ella vivía en el bajo, y le hizo creer que estaba interesada en alquilarle esa vivienda. La mujer, para dar veracidad a ese interés, llegó a presentarse en la vivienda con su hijo, y acordó con la señora que le pagaría una renta de 450 euros al mes, y que facilitaría un aval bancario por 2.700 euros. Así, acordaron que firmarían el contrato en el momento en que entrase en vigor, el 1 de enero de 2017. No obstante, Mónica se trasladó a la vivienda ya el 20 de diciembre y, días después, cuando la anciana se presentó con el contrato para su firma, la acusada se quedó una copia con la excusa de que iba a enseñársela a su abogado pero no llegó a firmar el contrato. Además de no firmar contrato alguno, tampoco aportó el aval bancario, ni fianza, ni pagó la renta mensual, ni los gastos de suministro (energía eléctrica y gas). Cuando la dueña de la vivienda le reclamaba el pago del alquiler, la acusada le decía que ya le había hecho el ingreso, aunque siempre era falso. Finalmente, la anciana denunció la situación el 1 de marzo de 2017, pero la acusada siguió sin pagar y sin abandonar la vivienda. Por estos hechos, la Fiscalía pide para Mónica L.L. 3 años de prisión, el pago de una multa de 2.400 euros, y que indemnice a la perjudicada en 450 euros por cada mes que ocupó la vivienda, más otros 450 euros de fianza, y en los gastos de suministro en que incurrió.juicio

Seguir leyendo