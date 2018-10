Fran: "Fantástico, pero con los pies en la tierra"

El día más feliz para Fran Fernández. El técnico del Almería fue padre por la mañana, de una pequeña llamada Diana, pero por la tarde tenía que estar en el banquillo para vivir el partido ante Las Palmas. Si bien los insulares saltaron mejor al terreno de juego y dispusieron de las primeras ocasiones, el paso de los minutos convertiría el duelo en un vendaval rojiblanco. Abrió el marcador Juanjo Narváez, Juan Carlos Real amplió la ventaja y Álvaro Lemos, en propia meta, cerró la goleada local. Fran analizó la victoria en rueda de prensa con la lógica alegría de haber minimizado a un rival con tanto potencial: “Si nos quedamos con el número de oportunidades puede ser hasta corto, pero nos quedamos con el resultado, el equipo se ha vaciado en el campo y hemos recuperado las señas de identidad”.

Deuda saldada con la afición después de perder en Córdoba. El Almería se volvió a poner el mono de trabajo y a base de presión, verticalidad y rapidez con el balón, contrarrestó la mayor calidad de Las Palmas. El mensaje de Fran volvió a ser tranquilizador: “Le ganamos a un grandísimo rival con una segunda mitad espectacular, pero esto es muy largo y las notas se ponen al final. Por eso seguimos con los pies en la tierra, con humildad”. Hubo situaciones de encuentro que sacaron de sus casillas al míster: “El nivel de exigencia mío es más alto y en la primera parte no estuvimos bien, porque perdimos el control y la presión tras pérdida no fue la ideal. La segunda sí fue muy completa y apenas generaron peligro”. Manolo Jiménez se quejó del arbitraje, pero Fran Fernández no quiso entrar en esa disputa y fue más allás: “Ahí está la diferencia de presupuesto y de muchas cosas. Veo los datos de llegadas y remates y considero que una jugada marque un partido completo. Fuimos muy superiores a un contrario de entidad”.