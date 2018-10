Juan Carlos: "A este nivel es difícil que nos ganen"

El Almería ganó a Las Palmas con claridad gracias a un trabajo coral magnífico. Sin embargo, sobresale la figura de Juan Carlos Real, que ha hecho olvidar en solo nueve jornadas a José Ángel Pozo, no solo por su pases y goles, sino por el esfuerzo defensivo. El ex del Tenerife marcó el segundo y se llevó la ovación del Mediterráneo cuando fue sustituido en la recta final del choque. Ya en zona mixta, analizó el cómodo triunfo ante uno de los grandes de la Liga con la lógica alegría de haber hecho disfrutar a los aficionados: “Gran trabajo de todos, un partido muy completo. Fuimos desde el primer momento a por Las Palmas y a este nivel es difícil que alguien nos gane. No le perdimos la cara al choque en ningún momento y acabamos en área contraria”.

Competitivos

Saveljich tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte por lesión y en su lugar entró Lucien Owona, inédito desde el estreno en Liga, en Cádiz. Sorprendió la rapidez con la que el central cortó balones y continuó la acción que dio origen al 2-0, precisamente, de Juan Carlos Real. No le extraña nada al gallego el nivel de sus compañeros, y es que Fran Fernández está sabiendo mantener la tensión en cada convocatoria: “Le dije a Owona que gran parte del gol es suyo, porque fue el que paró la contra de Las Palmas y dio la pelota a Narváez. Le tiré el desmarque y definí con la izquierda cerca de puerta. Contento, puesto que los goles ayudan a la confianza”.

Felicidad

Después de caer ante el Córdoba en un partido plano, el Almería necesitaba encontrarse a sí mismo y hacer muchas cosas bien contra Las Palmas si quería sumar los tres puntos. El ambiente del Mediterráneo, junto con el gol tempranero de Juanjo Narváez, encauzaron el triunfo rojiblanco que le distancia de la zona de descenso y le permite viajar a Albacete con un colchón importante y la confianza que dan el buen juego y resultados: “Tenemos las ideas claras y el día que no damos el 100% cualquiera nos puede ganar. Si el Almería sale al máximo también podemos ganar a quien se ponga delante, ya que somos un equipo difícil de superar”.

Vestuario

Hasta los jugadores no convocados se hicieron la foto después de ganar a Las Palmas, mostrando la unión que existe entre los que forman la familia rojiblanca. Juan Carlos Real, que disfruta de la titularidad, recuerda que habrá situaciones en las que otro jugador ocupará su lugar y lo puede hacer igual o mejor: “Hay un buen grupo y se nota en el campo. La Segunda es una categoría larga, dura, hay lesiones, sanciones... y al final todo el mundo sabe que va a llegar su momento. Hay un gran bloque”.