Narváez: "Solo nos vale estar al 100%"

Una titularidad redonda para un extremo que dará muy buenas tardes de fútbol de rojiblanco en el Almería en el presente curso 2018-19. El colombiamno Narváez estuvo sobresaliente en su primer partido de titular en el Almería con un gran gol, el primero del partido ante Las Palmas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Fue protagonista en el campo y luego en la zona mixta repasando el encuentro ante el equipo amarillo que dirige Manolo Jiménez.

Narváez no llegó al 100% en el apartado físico, pero conforme han ido pasando las semanas y los partidos ha ido a más en el equipo de Fran. Ocupó el puesto del sancionado Corpas y brilló en su primera titularidad en el once rojiblanco en el curso 2018-2019. Fran tiene un problema: bendito problema porque ahora pone a Corpas o mantiene a Narváez en el equipo inicial.

"Estoy muy contento por la victoria ante Las Palmas, pero sobre todo por el trabajo del equipo durante los 90 minutos; sabíamos que iba a ser un partido complicado porque Las Palmas es un serio candidato para el ascenso a Primera División y de hecho pienso que es el equipo más completo para subir de categoría, pero le hemos planteado cara, estuvimos muy acertados en todo momento ganando duelos, disputadas... y eso era muy importante. Estuvimos muy seguros, tanto en defensa como arriba", comentó en la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos el jugador colombiano del Almería.

"Tenemos muy claro que debemos estar al 100% ante cualquier rival esta temporada, no nos sirve estar al 95%. Tenemos que ir a todas, somos una familia y sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento de los partidos", recuerda un extremo que aportará muchas cosas positivas a la pizarra rojiblanca de Fran.

"Me sentía enfadado conmigo mismo porque no encontraba el nivel que yo quería, pero poco a poco voy encontrando meoy y me voy sintiendo mejor. Espero estar mejor en las siguientes jornadas de la Liga", dice el futbolista cedido por el Betis al Almería.

"Estamos muy bien en defensa, donde la solidez es muy grande por parte de todos los compañeros y arriba, como tenemos buenos futbolistas, hacemos daño. Somos un equipo muy vertical y debemos aprovechar las oportunidades", afirma.

"Nos cortaron una racha positiva en Córdoba y sabíamos que no se puede dejar pasar el tiempo. Había que ganar en nuestro campo con el apoyo de nuestra afición y se ha conseguido ante un gran rival como Las Palmas", comenta.