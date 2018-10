La plataforma por la N430, esperanzada con la entrevista Sanchez-Page

Con esperanza ven los integrantes de la plataforma en defensa de la N430 el encuentro entre el presidente del gobierno Pedro Sanchez y el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page. Plataforma que representa a más de 50 municipios de las provincias de Ciudad Real y Badajoz.

Gran siestralidad

Es una de las vías que viene registrando mayor siniestralidad de la provincia y que soporta una gran densidad de tráfico pesado cerca de mil camiones al día, sin olvidar las decenas de estudiantes que atraviesan 100 kms diarios en autobús para ir al instituto en Piedrabuena con la consiguiente preocupación de sus padres, por el mal estado de la carretera especialmente en tramos entre Ciudad Real y Badajoz.

Cadena SER

El presidente de la plataforma y alcalde de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón asegura que el presidente Page conoce bien la problemática y las soluciones que han venido exigiendo al Estado durante el mandato del PP y que están por llegar, como el arreglo del firme en varios tramos. Ahora con el acuerdo de PGE esperan que cuanto antes los compromisos se traduzcan en obras porque están en juego vidas humanas.

Por el desdoblamiento de la N430

La plataforma no renuncia a su principal aspiración, el desdoblamiento en autovía de la N430 y aún siendo conscientes de que en la entrevista entre Sanchez y García Page también saldrá el trazado de la A43, - siendo la opción sur por Puertollano o Almadén la que viene defendiendo la Administración regional desde hace décadas,- Rincón reitera que los pueblos ubicados al norte no van a renunciar a que se ofrezcan alternativas para ellos. Advierte que no van a estar quietos ni parados.

En este sentido, anuncia que para el mes de noviembre están ultimando nuevas acciones de protesta. No olvidemos que ya han sido varias las manifestaciones multitudinarias que se han organizado tanto en los pueblos de la zona como en Badajoz.

Aquí la entrevista completa con Venancio Rincón, presidente de la plataforma de la N430: