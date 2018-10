Gijón será anfitriona, por tercera vez, de las Jornadas Anepma

Usados de manera sostenible, los residuos son recursos

Defiende la reflexión Santiago Fernández, Gerente de COGERSA (el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias) con quien hemos charlado en A vivir que son dos días Asturias ante la inminencia de las Jornadas Técnicas que la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medioambiente (ANEPMA) celebra, a partir del martes 16 de octubre, con la economía circular y la gestión de residuos como temas centrales.

La XXVI edición de este encuentro recibirá en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, a unos 250 congresistas procedentes de varios municipios españoles y europeos, que desarrollarán un programa de tres días que incluye charlas, mesas redondas y exposición de materiales relacionados con la gestión de residuos y la limpieza viaria.

Esta edición, coincide con la celebración del 40 Aniversario de la constitución de EMULSA y será la tercera vez que Gijón acoja la celebración de las Jornadas Técnicas de ANEPMA, puesto que ya fue anfitriona en 1996 y 2008. Actualmente, EMULSA ostenta la Presidencia de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, por medio de Pilar Vázquez Palacios, directora gerente de la empresa municipal gijonesa.

El futuro de COGERSA pasa por abordar el reto del agotamiento de la capacidad de recibir residuos (municipales, lodos de depuradora, industriales asimilables a urbanos) del vertedero central de Asturias, que está apunto de rebasar la cavidad natural del valle que ocupa desde 1985, así como por lograr ampliar y modernizar sus instalaciones para cumplir las exigencias legales en materia de reciclaje y minimización del vertido.

"Para cuidar el medio hay que esforzarse"

Santiago Fernández, su gerente, aborda la polémica entre la penalización o bonificación a los ciudadanos, asegurando que hay que añadir otro pilar, el de la educación: "las personas tenemos que convencernos de que hay que hacer las cosas bien en relación a la naturaleza, pero no tienen que pagarme por hacer eso ni penalizarme, eso tengo que estar convencido yo", asegura, para añadir que, "para cuidar el medio hay que esforzarse". Es importante por tanto una buena educación ambiental, pero también pasa por la penalización cuando sea necesaria, añade, " los países más avanzados en el reciclaje educan pero además obligan y a quien hace las cosas mal le penalizan, en España no soy quien para decir cuál es el momento de penalizar pero habrá que llegar allí y bonificar también, si soy una familia que recicla mucho no tengo por qué pagar la tasa de basura lo mismo que otra que no recicla nada", dice literalmente.

Hablando de futuro, hasta el 2024 Cogersa siguirá el plan de residuos marcado por el gobierno, llevando a cabo inversiones de más de 100 millones de euros, Santigo Fernández, Gerente de Cogersa da máxima importancia al plan de puntos limpios, "esperamos que en 2020 o 2022 cada municipio tenga al menos un punto limpio".

"Europa quiere eliminar los verederos y en 2030 o 2035 deben estar eliminados" asegura el Gerente de Emulsa que argumenta así el error que supone pensar que la solución en Asturias al tratamiento de los residuos pase por el vertedero.

Por otro lado el secretario técnico de Anepma, Juan Manuel García Moreno, asegura que los asturianos están "en la media nacional" en cuanto a su comportamiento en la separación de residuos para su recogida selectiva, sólo destaca a Pamplona como ciudad que supera esa media en el porcentaje.

Dejamos la entrevista completa.