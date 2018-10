Clavijo pide ayuda a otras comunidades autónomas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, demandó este sábado “una respuesta solidaria de las autonomías y de España para atender de forma digna a los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas”.

En una reunión mantenida este sábado en Lanzarote en la que estuvieron presentes los presidentes de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés y Marcial Morales, los alcaldes y representantes municipales de los siete ayuntamientos, así como, la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, y el viceconsejero del área, Francisco Candil, además de la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Maite Corujo, entre otras autoridades, las instituciones insulares y locales trasladaron las necesidades para la atención de los menores, teniendo en cuenta que la mitad de los menores que en estos momentos hay en las islas, se encuentran en Lanzarote, en torno, a 160 menores, tras la llegada de dos embarcaciones en las últimas horas a la isla.

Fernando Clavijo insistió que estamos ante “un drama humanitario y precisa de una respuesta humanitaria y, sobre todo, -señaló- precisa de una mayor coordinación y colaboración de todas las administraciones, por eso estamos aquí, porque no es un asunto partidista ni de colores políticas es un asunto humanitario”. En este sentido, señaló que “Canarias lleva tiempo recordando que este no es un asunto de los territorios receptores, sino de todas las Comunidades Autónomas, del Estado y de Europa”.El presidente del Gobierno reconoció, además, “la labor que están llevando a cabo todas las administraciones canarias, en general, y los ayuntamientos y cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura para atender a los menores de una forma digna” y mostró “toda la colaboración del Gobierno de Canarias para la dotación de recursos que permitan la atención inmediata”, entre ellas, el refuerzo de la atención sanitaria en las islas, así como, el traslado de efectivos de la Policía Canaria a Lanzarote que permita reforzar a las Policías Locales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.Durante el encuentro, tal y como sucediera en la reunión que se celebró esta misma semana en Fuerteventura entre el Gobierno de Canarias y la Comisión de Asuntos Sociales de la Federación Canaria de Islas, presidentes de cabildos y alcaldes coincidieron en solicitar más recursos que permitan agilizar las pruebas óseas a los jóvenes migrantes llegados a Lanzarote para confirmar su minoría de edad, procedimiento previo que permite derivarlos a otras islas y atenderlos con dignidad y seguridad.De la misma forma, los presidentes de ambos cabildos acordaron pedir al Estado la reactivación del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIVE, así como, insistieron en la necesidad al Ministerio de Defensa en la cesión de acuartelamientos fuera de uso para la acogida inmediata de los menores migrantes no acompañados.Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, agradeció al presidente del Gobierno de Canarias y a todo el equipo de la Consejería de Políticas Sociales, desplazado hoy en bloque a Lanzarote, para abordar este asunto de manera “solidaria y colaborativa entre administraciones”, así como al presidente del Cabildo de Fuerteventura, también desplazado a Lanzarote, como isla más cercana que comparte la misma preocupación.

De igual forma, quiso trasladar "dentro de la gravedad de las circunstancias", un mensaje de "tranquilidad a la ciudadanía" y a todos los ayuntamientos de Lanzarote que en estos días han trasladado también su preocupación al Cabildo, e informó de que con el encuentro celebrado hoy en la isla, se ha tratado de informar sobre "cuáles son las actuaciones y medidas que el Gobierno de Canarias está adoptando y de las que se van a poner en marcha".

Es "fundamental", apuntó el presidente del Cabildo que “el Estado active un Servicio de Vigilancia Exterior que a todas luces no funciona y que se agilicen las pruebas óseas que permitan el desplazamiento de estas personas a otras islas, una vez que el Juzgado certifique su condición de menores". Detalló también que, entre otras medidas, “se van a habilitar algunos servicios especiales de atención sanitaria cercano a los recursos habitados, para atender mejor a estos menores extranjeros y evitar algunos problemas de convivencia”, y destacó el compromiso del Gobierno de desplazar a la isla algunos dispositivos de la Policía autonómica para “transmitir mayor sensación de seguridad a los vecinos”.

En relación a las instalaciones del acuertalamiento Marqués de Herrera de Arrecife, Pedro San Ginés recordó que fue precisamente el Pleno del Cabildo de Lanzarote quien además -por unanimidad institucional de todas las fuerzas políticas representadas- le mandató “solicitar el uso de las instalaciones del acuertelamiento de Arrecife, que viene siendo utilizado por niños y por niñas desde hace muchos años en virtud de convenios de colaboración con el Servicio Insular de Deportes, y es por ello que entendemos que como respuesta transitoria es bastante más adecuada que las dependencias de un Albergue Juvenil, habilitadas en estos momentos”.

Lamentó, en ese sentido, el cambio de posicionamiento del Partido Socialista en el Cabildo, trasladado hoy por su Secretaria General Dolores Corujo. "Una contradición del Partido Socialista, que en el Pleno del Cabildo vota solicitar el uso de estos cuarteles, y hoy se muestra en contra su Secretaria General, a no ser que hayan recibido alguna directriz sobre que no se estudie e informe de las razones de la negativa del Estado al uso del acuartelamiento", manifestó por último el presidente del Cabildo.

