Juan Cala: "En los últimos cuatro partidos nos han adulterado los resultados"

A perro flaco todo son pulgas. De esta manera, y con este ejemplo tan viejo, resumía Juan Cala lo sucedido este sábado en Almería, cuando le preguntaron por la labor arbitral. Iglesias Villanueva, al igual que la UD, no tuvo su noche en el Ciudad del Mediterráneo. Concedió un gol al equipo local, el primero que no fue legal ni de lejos, por fuera de juego, y anuló uno a Maikel Mesa cuando el marcador estaba uno a cero para el Almería, que cualquier VAR mínimamente serio hubiera le hubiera tenido que dar varias vueltas para tomar una decisión..

Es indiscutible que el trabajo del árbitro hirió de gravedad lo intereses de la UD Las Palmas. Preguntado en Carrusel Deportivo, uno de los capitanes del equipo, Juan Cala, sacó el megáfono para recordar que “esto no viene de hoy, esto viene que en Extremadura ganamos uno a dos pero nos expulsan a un jugador y un penalti que no pitan, en Gijón perdemos uno a cero con un gol en fuera de juego, contra el Alcorcón nos anulan un gol por fuera de juego inexistente, y en Almería nos marcan en un fallo defensivo pero que es fuera de juego, y nos anulan un gol, el de Maikel Mesa que según nos han dicho es legal. Está claro con esto que la corriente se ha vuelto en contra en todos los sentidos; en juego, en fallos y en labores arbitrales. No queremos que nos den, pero que tampoco nos quiten, nosotros vamos a corregir nuestros errores, pero no es normal que en los últimos cuatro partidos se haya adulterado el resultado”, comentó el central.

Dado que el panorama está siendo sombrío también con los árbitros, el defensa central de la UD Las Palmas contestó si existen manos negras en contra del club grancanario, “no hay mano negra, el asunto es que cuando la corriente es positiva todo va bien, pero por desgracia, a perro flaco son todo pulgas. Quizás dentro de tres semanas estemos hablando de otra cosa, que hemos ganado tres partidos y que nos han favorecido, pero hay que asumir que nos han perjudicado en los últimos cuatro partidos”, aseveró Cala.