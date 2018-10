"El puente de la vergüenza" suma cinco incidencias en el tren extremeño

Ya es conocido como "el puente de la vergüenza". Así han sido bautizados los tres días en los que el tren extremeño ha acumulado hasta cinco incidencias. Circunstancia que ha provocado una vez más la reacción del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en su cuenta de Twitter:

"El gobierno de España actual no es culpable, pero sí responsable ante la VERGÜENZA ferroviaria en Extremadura de este fin de semana" ha dicho, para añadir en otro tweet: "es momento de compromisos y decisiones muy concretas. Se acabó la paciencia hace ya tiempo".

El 12 de octubre comenzó un puente que no ha podido ser disfrutado del todo por los 134 pasajeros que tuvieron que esperar 4 horas en medio del campo. Ello, debido a una avería en una locomotora del Talgo que une Badajoz-Madrid, una vez pasada la estación de Torrijos, en Toledo. Salieron a las 15.48 horas de Madrid y no llegaron a Badajoz hasta pasadas las 1.30 de la madrugada. Más de 9 horas de viaje.

El sábado, otro media distancia quedaba detenido en Fuenlabrada por falta de gasoil.

El domingo, el servicio del Talgo Badajoz-Madrid, con salida a las 08:45 horas, era sustituido por un media distancia tras detectarse una avería en los frenos, acumulando 80 minutos de retraso. Otro media distancia Cáceres-Sevilla ha sido suprimido también el domingo en Mérida, los viajeros han sido trasladados en autobús. La razón esta vez ha respondido a la falta de material.

Por último, el servicio Huelva-Madrid ha circulado con al menos 30 minutos de retraso debido a que remolcaba un convoy de media distancia, modelo 598, averiado asimismo el sábado.

Todo ello ha provocado la indignación de los usuarios en las redes sociales. La plataforma ciudadana Milana Bonita ha denunciado: "El Puente de la vergüenza, el que sigue evidenciando el maltrato a nuestra región".

Por su parte, la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Begoña García Bernal, también se ha manifestado en la red social, se ha referido a estos días como un "puente de vergüenza", para añadir: "reclamaremos en los despachos y en las calles lo que nos pertenece".

El líder de los populares extremeños, José Antonio Monago, ha reclamado y hecho un llamamiento a la asistencia "masiva" a una manifestación por un tren digno en Madrid el tercer sábado de noviembre. "No se entendería que este año no nos manifestáramos en Madrid", ha dicho, si los trenes "no llevan ni siquiera combustible para realizar el trayecto entre Madrid y Extremadura",