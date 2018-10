Viguera le da la victoria al Numancia en el Derby del Moncayo

El Numancia logró este sábado su segunda victoria consecutiva tras imponerse 1-0 al Zaragoza en un nuevo Derby del Moncayo en los pajaritos. El cuadro soriano fue mejor que los aragoneses con una primera parte muy buena de los de López Garai. Sin embargo tras el paso por vestuarios los blanquillos mejoraron y sin llegar a poner en aprietos al Numancia tuvieron buenos minutos. El único gol del partido llegó a cinco del final con un penalti transformado por Borja Viguera.

ficha técnica Numancia: Juan Carlos; Unai Medina (Nacho, m. 15), Atienza, Dani Calvo, Luis Valcarce; Escassi, Diamanka, Fran Villalba; Yeboah (Marc Mateu, m. 62), Higinio y Oyarzun (Borja Viguera, m. 71). Zaragoza: Cristian Álvarez; Benito, Verdasca, Grippo, Lasure; Eguaras (Aguirre, m. 46), Javi Ros, Zapater (J. Medina, m. 86), James Igbekeme; Pombo y Álvaro (Soro, m. 60). Gol: 1-0, m. 85: Borja Viguera, de penalti. Árbitro: Arcediano Monescillo (C. Castellano-Manchego) Amonestó a Escassi y a Diamanka (Numancia) y a Zapater y Grippo (Zaragoza). Los Pajaritos. 4.953 espectadores en las gradas, con unos 800 aficionados blanquillos Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones registradas en Mallorca y del terremoto de Indonesia, así como por el delegado del Gimnástic de Tarragona, Josep María Grau.

Desde el comienzo del encuentro Numancia llevó la iniciativa ante un Zaragoza al que le costaba muchísimo iniciar jugadas. La alta presión de los rojillos y las largas posesiones de estos mandaron a un Zaragoza que apenas inquietó el marco local, tan solo con un remate de cabeza de Verdasca ha desviado y un disparo lejano de James desde fuera del área. Por parte del Numancia Higinio no llego a conectar bien en el área un remate desde el punto de penalti y griposa adelanto a Villalba que esperaba el balón en boca de gol también Dani Calvo cabeceo fuera. El acoso y derribo de Numancia llegaba a través de centros laterales córners y saques de falta sin un remate claro sobre marco de Cristian Álvarez. Antes el descanso un disparo desviador de Diamanka desde la frontal.

En el descanso Idiákez retiro a Eguaras mediocentro defensivo y metió a Diego Aguirre un extremo izquierdo variando el sistema de los banquillos del rumbo inicial a un 4-2-3-1. Los maños ganaron en presencia y en mejor juego con esa variación al Numancia le costó quitarse la presión visitante en los primeros minutos, pero Zaragoza no aprovechó sus oportunidades, con ocasiones de Verdasca, Aguirre y Pombo. Pero no me hace no se quedaba atrás Higinio un poco escorado chuto cruzado y Cristian Álvarez de espejo a córner y poco después los ojillos protagonizaron la mejor jugada del partido: Escassi encontró a Diamanka con un pase interior y el africano de un solo toque se hizo un autopase entre las piernas de Grippo y chutó centrado, despejando de nuevo el portero argentino del Zaragoza. Con ambos entrenadores refrescando sus equipos con los cambios el choque dejo de estar controlado y empezó a tener connotaciones de correcalles. y en una de las incursiones rejillas a 5 minutos del final Marc Mateu trato de asistir a Diamanka pero la pelota golpeó en la mano de Cristo decretando el colegiado penalti. Viguera no fallo y consiguió el 10 para su equipo. Los últimos minutos fueron de acoso del Zaragoza pero el Numancia supo defenderse para lograr su segundo triunfo consecutivo.