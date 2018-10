"Si vamos a por setas: respetemos las ordenanzas municipales"

El Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de UGT CLM lanza una campaña de recomendaciones para la recolección “segura y sostenible” de setas este otoño. Su portavoz, José Azcoitia, recordaba en el programa La Ventana de CLM que “está prohibido portar y utilizar rastrillos o herramientas semejantes que alteren o perjudiquen al estrato humífero o mantillo del terreno”, así como la recogida “desde el ocaso hasta el orto”.

Hacen un especial llamamiento para “evitar que nadie se desoriente y se pierda en el bosque, ya que durante esta época es común que haya este tipo de avisos”. Para ello lanzan las siguientes recomendaciones: No adentrarse en exceso en parajes que no son conocidos; No recorrer el monte en solitario comunicando a familiares y amigos donde se va a ir, ya que esto disminuirá el radio de búsqueda en caso de que nos desorientemos; Ir siempre con ropa de abrigo y avituallamiento así como linterna, calzado adecuado y ropa impermeable y, finalmente, llevar siempre el teléfono móvil y tener clara la localización de nuestro vehículo. En caso de emergencia recordar siempre que el teléfono al que se ha de llamar 112. Escúchale aquí