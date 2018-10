UFCA incia una dilatada actividad cultural

Del 19 de octubre al 28 de diciembre se podrá disfrutar en la Galearía de UFCA, en Avda. de las Fuerzas Armadas, de la exposición de Manuela Quirós, fotógrafa algecireña que ha decidido pintar partiendo de una elaborada estrategia personal en la que la captura de la imagen fotográfica es solo el principio de cada historia.

Manuela se une a UFCA en el año 2007 a través de la Escuela de Fotografía, donde ha cursado numerosos cursos y talleres, alimentado una pasión que desde entonces no ha hecho más que crecer. En el año 2016 logró la Beca Anual de UFCA por su proyecto “Momentos in the time”, un exquisito trabajo en blanco y negro con el que reflexionaba sobre el papel de la causalidad en el proceso creativo. La fusión de texturas es un rasgo común en su trabajo, con el que combina imágenes independientes en el tiempo provistas de un fuerte poder evocador buscando acercarse a la poesía visual.

En 2016 forma parte de la tercera edición del Proyecto Personal comisariado por Tiago Da Cruz y en 2017 fue seleccionada para el proyecto “Tránsitos” con un trabajo sobre fotografía y territorio para el Puerto de Algeciras.

En la actualidad Manuela, sin abandonar una larga trayectoria en blanco y negro, en la que ya había decidido desaprender mirando hacia su interior y generando su propio discurso, ahora lo hace para mostrarnos una nueva dimensión de su trabajo, un desafío mayor con el que evidencia la influencia de la pintura en la creación contemporánea, utilizando el color y estableciendo una “relación ambivalente” en la que la fotografía se representa como un medio pictórico o como lo define el escritor Federico Fuertes “Desde Manuela Quirós no hay más fotografías. O no hay mas realidad que la suya, que viene a ser lo mismo”.

Por nuestro programa de hoy ha pasado Alberto Galán presidente de la UFCA con quien hemos podido comentar además otras actividades culturales como la escuela de fotografía y los diferentes talleres, hasta un total de 11 que se contabilizan para este curso.