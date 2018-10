No declararán hasta la vista oral

La titular del juzgado de primera instancia número 1 de Aranda tenía una cita esta mañana de nuevo con los tres futbolistas acusados por un presunto “delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años”. Los tres futbolistas se han acogido a su derecho a no contestar a ninguna pregunta en este trámite, que se denomina “declaración indagatoria”, antes de dar por concluida la fase de instrucción y derivar el caso a la Audiencia Provincial, donde tendrá lugar la vista oral.

Fernando García Puertas, abogado de la menor / Cadena SER

Está previsto que esto último no ocurra antes de la primavera del año que viene. Mientras tanto, el juzgado tendrá que valorar los recursos que presentará la defensa contra el auto de procesamiento, que admite finalmente la petición, tanto de la Fiscalía, como de la acusación particular, de añadir otro delito, relacionado con uno de los epígrafes del artículo 183 del Código Penal, que se basa en el supuesto acoso de los procesados hacia la menor a través de las redes sociales para tener un encuentro sexual con ella. “Se ha estimado el recurso de reforma y me imagino que la defensa se opondrá y acabará en apelación”, señala Fernando García Puertas, abogado de la menor.

Los abogados de la defensa han confirmado que recurrirán este auto de procesamiento, que habla de “claros indicios de culpabilidad”, por parte de los procesados, entendiendo que para llegar a esta conclusión tan determinante, la juez sólo ha tenido en cuenta el testimonio de la menor, obviando todo tipo de pruebas que consideran que juegan a favor de la inocencia de sus defendidos. “Pensamos que vivimos en instrucciones distintas, porque sólo se ha basado en la declaración de la menor y todas las pruebas testificales, de ADN, biológicas y todo lo que se ha aprobado a favor nuestro no se ha tenido en cuenta en el procesamiento”, explica Olga Navarro.

Otro de los abogados defensores incide también en que en que durante el período de instrucción del caso han podido recopilar datos suficientes para probar la inocencia de los tres futbolistas. Rafael Uriarte sigue hablando de “una fantasía” de la denunciante, que no se puede apoyar en otra base que en los testigos de referencia, que nunca estuvieron en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. “Es lo que dice la mamá, la prima o la tía de lo que les ha contado la protagonista del asunto, entonces pruebas no hay más que una y, aunque suene raro, habrá que demostrar la inocencia y no al revés, porque la culpabilidad no se va a poder demostrar”, manifestaba Uriarte.

Respecto al delito añadido que la juez ha admitido en el auto de procesamiento, este abogado considera que las pruebas periciales que se han obtenido del volcado de los teléfonos móviles de los futbolistas y la menor, lo que indican es que el acoso y la insistencia en tener contacto con ellos fue más bien en sentido contrario, por parte de esta última. “Realmente, lo que se ha visto es que hay días en que la menor llamaba cuarenta veces a uno de ellos y cosas así; sé que ella era insistente y quería ver a estos jugadores o a otros, como se ha demostrado después, pero relación con ellos no hubo”, indica Uriarte, que sí reconoce que los tres procesados y la chica se vieron en el piso de los primeros.

Los tres deportistas, por otra parte, han recurrido también, alegando su insolvencia, la fianza de 53.000 euros que les ha sido impuesta en previsión de que en la fase final se puedan acreditar daños morales hacia la menor. Víctor Rodríguez ‘VIti’, a la salida del Juzgado, insistía en su inocencia y la de sus dos compañeros, negando que tuvieran relación sexual alguna con la joven.